Sauberkeit: „Task Force” für saubere Schultoiletten nimmt Arbeit auf

Erster Schritt zur Verbesserung der Sauberkeit auf Frankfurter Schultoiletten: Die sogenannte „Task Force Schultoiletten” kam in dieser Woche erstmals zusammen, wie die Stadt Frankfurt am Freitag mitteilte. Der Arbeitskreis wurde gegründet, nachdem sich fast 6000 Eltern in einer Petition über den schlechten Zustand der Schulklos beschwert hatten.

Um die Sauberkeit zu verbessern, wird nun ermittelt, welche Schäden es an den Toiletten im Stadtgebiet gibt. Danach sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet werden, um die Probleme zu beseitigen. Unter der Leitung des Baudezernats wollen sich Vertreter aus dem Gesundheitsamt, dem Stadtschulamt, dem Stadtelternbeirates und dem StadtschülerInnenrat nun regelmäßig treffen, um schnell Fortschritte zu machen.



(dpa)