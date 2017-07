Die etwas andere Werkstatt: Tatcraft - Co-Working für Handwerker in Frankfurt

Respekt, wer's selbst macht! So wirbt eine Baumarktkette. Zum Handwerken benötigt man aber Werkzeug und Platz. Beides ist teuer. In einer Fabrikhalle in Seckbach bieten zwei junge Unternehmer jetzt beides für kleines Geld.

Marc Steiner ist Grafik-Designer und steht zurzeit regelmäßig an der Maschine. „Ich entwickle, probiere, was geht“, sagt der Unternehmer. Die Maschine ist eine ganz besondere: eine Wasserstrahlschneidanlage, die mit 4000 bar, viel Wasser und etwas Schleifsand exakte Schnitte in Materialien wie Glas oder Kunststoff setzt. Was er vorhat, möchte er noch nicht verraten. Für ihn ist der kostengünstige Zugang zu der teuren Spezialmaschine ein Weg in die berufliche Zukunft.

Marc Steiner ist einer der ersten Kunden von Fabian Winopal (33) und Tim Fleischer (26). Das Geschäftsmodell von „Tatcraft“, so nennen sie ihre Firma in der Gwinnerstraße 42: eine Art Co-Working. Allerdings bieten sie keine Schreibtische an, sondern stellen stunden- und tageweise Maschinen und Werkzeuge zur Verfügung. „Sie können uns mit einem Fitnessstudio vergleichen. Man zahlt Beitrag, man kann es nutzen“, erläutert Winopal.

150 Euro monatlich kostet die einfache Mitgliedschaft, und natürlich geht es auch teurer. „Man kann auch tageweise kommen, ohne Mitglied zu sein“, ergänzt Tim Fleischer.

Das Angebot ist für ambitionierte Heimwerker oder Künstler und Designer bis hin zu Handwerksunternehmen geeignet, die sich bestimmte teure Maschinen nicht leisten müssen, wenn „Tatcraft“ sie schon hat. Zur Zahl der Kunden machen Fleischer und Winopal keine Angaben. „Die Zahl ist nicht aussagekräftig, denn manche sind sehr selten hier, andere nehmen sehr viele und teure Dienste und Maschinen in Anspruch“, erklärt Fleischer. Klar ist, die Kosten müssen wieder reinkommen.

Motorräder schweißen

Die müssen aber relativ hoch sein. Die Halle ist 1500 Quadratmeter groß. Darin gibt es eine Holzwerkstatt mit Maschinen, eine Metallwerkstatt, in der auch Motorräder geschweißt und repariert werden, eine Siebdruckmaschine wird demnächst eingebaut, es wird eine Textilabteilung geben und eben Spezialmaschinen, die schon mal sechsstellige Beträge kosten. Zum Beispiel der größte 3 D-Drucker, der derzeit hergestellt wird.

„Uns gehört nicht alles. Viele Maschinen leasen wir, stehen mit den Herstellern in Kontakt“, so Winopal, der eigentlich Investmentbanker ist, sein Compagnon ist Maschinenbauer. Und es gibt Fachleute, die die Kunden beraten, ihnen bei der Bedienung der teuren Maschinen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Vor ein paar Tagen hat „Tatcraft“ eröffnet, noch ist alles im Aufbau. Aus Spanplatten ist ein Forum mit 130 Sitzplätzen zusammengefügt, wo Vorträge gehalten werden können. Direkt am Eingang entsteht ein kleiner Baumarkt mit Material, das in der Halle verarbeitet werden kann. Es ist sogar eine Kantine mit Dachterrasse geplant. Von ihr steht allerdings noch nichts. „Dort oben kommt sie hin“, sagt Fleischer und deutet unter das Dach der Halle.

Auf Hilfe angewiesen

Dass die beiden Unternehmer mit ihrer Do-it-yourself-Halle auf Hilfe von Mitarbeitern angewiesen sind, ist auch klar. Ein Schreiner, ein Bauschlosser, ein Koch und ein Techniker gehören ebenso zur Mannschaft wie ein Spezialist für Rapid Prototyping und ein Filmfachmann.

Die Idee zur Werkstatt haben Fleischer und Winopal schon lange. Irgendwann war auch das Geld da, Winopal gab seinen Job als Banker auf und zog den Blaumann an. „Wir haben festgestellt, unsere Idee ist bereits realisiert“, sagt Fleischer. In anderen Städten gibt es schon ein Angebot wie ihres. „Wir haben uns das alles angeschaut und ein Konzept für uns entwickelt.“ Und in Frankfurt, so viel steht fest, sind sie die Ersten.