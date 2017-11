Wohnsitzlosenunterkunft in Bockenheim: Tatverdacht erhärtet: Ehemann soll Frau erstickt haben

Die Verhältnisse in der Wohnsitzlosenunterkunft an der Voltastraße (Bockenheim) waren eng: Munir L. (36) und seine Frau Palwasha (30) lebten mit ihrer Tochter (4) und ihrem Sohn (1) in einer Ein-Zimmer-Wohnung im dritten Obergeschoss. Weiterer Nachwuchs war unterwegs, die Mutter in der 14. Woche schwanger. Ein Gefühl von Enge hat Munir L. offenbar auch unabhängig von der räumlichen Situation verspürt: Seine Ehe war in Afghanistan von den Eltern arrangiert worden, bevor er 2013 gemeinsam mit Palwasha nach Deutschland kam und Asyl beantragte. Harmonisch lief es nicht. Streit und ein Auf und Ab der Gefühle bestimmten den Alltag: 2016 reichte Munir L. die Scheidung ein, ließ auf Drängen seines Vaters und seiner Frau aber wieder davon ab. Später zog er für Monate aus der Wohnung aus und wieder ein.

Am Morgen des 19. September gegen 5.30 Uhr soll Munir L. den Entschluss gefasst haben, seine schwangere Frau zu töten. Er soll sich auf den Rücken der bäuchlings im Bett liegenden 30-Jährigen gekniet und ihr Gesicht ins Kopfkissen gedrückt haben, indem er sie am Hals packte und zudrückte. Palwasha L. soll erstickt sein, das Kind in ihrem Leib starb mit ihr.

Die Frankfurter Mordkommission (K 11) und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen heimtückischen Mordes gegen Munir L. Die eingangs geschilderten Sachverhalte gehören zu den vorläufigen Ergebnissen ihrer Arbeit. Der mutmaßliche Mörder sitzt seit kurz nach der Tat in Untersuchungshaft, das städtische Jugendamt hat die Kinder in Obhut genommen.

Beschwerden geäußert

Nach Informationen dieser Zeitung hat sich der dringende Tatverdacht gegen den Beschuldigten im Laufe der bisherigen Ermittlungen erhärtet. Zeugen sagten der Kripo, dass Palwasha L. wiederholt Beschwerden über ihren Mann äußerte. Dieser habe sich zunehmend aus dem Familienleben zurückgezogen und sei mitunter mehrere Tage lang weggeblieben. Palwasha L. soll schließlich gedroht haben, dem Schwiegervater davon zu erzählen, was abermals zu Streit führte. Munir L. soll daher die Nummer seines Vaters, dessen Urteil er sehr fürchtete, vom Handy seiner Frau gelöscht haben.

Munir L. bestreitet, seine Gattin getötet zu haben. Er sei gegen 5.30 Uhr von seinem schreienden Sohn geweckt worden und habe sie leblos vorgefunden, gab er dem Vernehmen nach zu Protokoll. Die Verletzungen an ihrem Körper könne er sich nicht erklären, soll er gesagt haben. Bei der Obduktion des Leichnams stellten die Gerichtsmediziner massive Einblutungen am Hals, neben der Wirbelsäule und an der Schulter fest, außerdem Einblutungen in den Augen. Hinweise auf einen natürlichen Tod fanden sie nicht.

Nach Angaben von Zeuginnen soll Munir L. einmal eine Drohung geäußert haben, die auf seine Frau wie eine Morddrohung wirkte. Er werde sie „nicht lebend in Deutschland lassen“, soll er gesagt haben. Palwasha L. soll Frauen in einem Sprachkurs darum gebeten haben, Geld zu sammeln, falls sie sterbe, damit sie in der afghanischen Heimat beerdigt werden könne.

Munir L. rief am Morgen des 19. September selbst eine Nachbarin und bat diese, den Rettungsdienst zu verständigen. Das könnte nach Einschätzung der Ermittler ein Manöver zur Vertuschung des Tötungsdelikts gewesen sein. Sie halten es für wahrscheinlich, dass der Ehemann im Wissen um den Tod seiner Frau um den Notruf bat. Dazu würde auch passen, dass er selbst keine Erste Hilfe leistete.

Die Staatsanwaltschaft hat bislang keine Anklage in dem Fall erhoben, die Ermittlungen laufen noch. Wenn es zur Anklageerhebung kommt – was derzeit als wahrscheinlich gilt – wird sich Munir L. vor einem Strafgericht verantworten müssen. Bis dahin gilt wie üblich die Unschuldvermutung.

Kritischer Anwalt

Der Frankfurter Strafverteidiger Seyed Iranbomy, der den Beschuldigten vertritt, sieht das Ergebnis der bisherigen Ermittlungen als tendenziös an. Er zeigt sich überzeugt davon, dass sein Mandant die Frau nicht getötet hat. Der Jurist hält es für wahrscheinlicher, dass Palwasha L. eines natürlichen Todes starb und ihre Verletzungen bei den Reanimationversuchen entstanden. Prinzipien der Unparteilichkeit seien bei den Ermittlungen missachtet, für den Beschuldigten entlastende Aspekte nicht hinreichend gewürdigt worden. Bei der Bewertung der Aussagen sei etwa der islamische und kulturelle Hintergrund der Zeugen zu bedenken, sagt Iranbomy. Das sei nicht in ausreichendem Maße geschehen.

