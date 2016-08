Rettungsaktion in Ginnheim: Taube in 25 Metern Höhe gerettet

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Als Fußgängerin auf dem Gnadenhof des Vereins Stadttaubenprojekt wird eine Taube den Rest ihres Lebens verbringen müssen, die sich am Freitag in 25 Metern Höhe in einer Angelschnur in den Baumwipfels im Niddapark nahe der Unterführung am Ginnheimer Tennisplatz verheddert hatte. „Das Schultergelenk ist gebrochen, fliegen kann sie nicht mehr“, sagt die Leiterin des Stadttaubenprojektes, Gudrun Stürmer. Dass das Tier noch lebt, verdankt es dem Einsatz der Feuerwehr. Ein Trupp der Feuer- und Rettungswache 21 war mit der Drehleiter ausgerückt, um die Taube aus ihrer misslichen Lage zu befreien. In luftiger Höhe durchtrennte Peter Tauchert die Schnur. In einer Viertelstunde war alles erledigt. Spaziergänger hatten die Taube entdeckt und beim Notruf des Stadttaubenprojektes angerufen.Stürmer vermutet, dass die Taube an der Nidda etwas getrunken habe und sich dabei irgendwie in der Angelschnur verheddert haben müsse. Als sie dann weggeflogen sei, habe sie die Schnur, die sich später in den Baumwipfel verhakt habe, im Schlepptau gehabt.In Todesangst müsse der so gefangenen Vogel mit den Flügeln geschlagen haben. Dadurch habe sie die Schnur allerdings nur noch fester um den Flügel gewickelt. bit