Frankfurter Sparkasse: Temporäres Ausbildungskonzept: Azubis leiten eine Bank-Filiale

Die Sparkassen-Türen öffnen sich und Musik schallt einem entgegen. Eine ungewöhnliche Begebenheit, aber sie hat einen Grund. Die Filiale im Nordend wird seit dem 3. April von acht Auszubildenden (Azubis) geführt. Sie alle sind im letzten Ausbildungsjahr und haben sich ein Jahr auf das Projekt „Azubifiliale“ vorbereitet. „In der Zeit sollen die Azubis lernen, dass Verantwortung auch Spaß machen kann“, sagt Unternehmenssprecherin Petra Geisperger. Das haben die Frankfurter Azubis auch gelernt und ihre Erwartungen an das selbst geplante Projekt wurden noch übertroffen. „Wir haben uns wirklich sehr darauf gefreut, aber das es so gut werden würde, hätten wir nicht gedacht“, sagt Niklas Grün (23).

Positive Reaktionen

„Besonders über die Reaktionen der Kunden haben wir uns gefreut“, ergänzt Meriam Mahmoudi (21). Diese seien durchweg positiv gewesen. „Wir haben das Du-Konzept ausprobiert, deshalb stehen bei uns auf den Polo-Shirts – auch ein Probelauf – nur unsere Vornamen“, sagt Max Schäfer. Bei einigen Kunden seien sie sich nicht sicher gewesen, wie das ankommen würde, doch auch Kunden bei denen man es nicht erwartet hätte, haben sich auf das Du eingelassen. Kundin Theresia Staubesand (81) ist begeistert von dem Konzept: „Es ist toll, dass die jungen Leute diese Chance bekommen zu lernen. Außerdem können sie uns Älteren die Kompetenz gut weitergeben, wie das mit der Technik in der heutigen Zeit so funktioniert.“

Die Azubis haben auch die Filiale umgestaltet: Am Eingang bei den Geldautomaten steht ein Tischkicker und ein Tisch mit Sitzgelegenheiten. Weiter hinten ist eine Kaffeemaschine platziert. „Die werde ich ab nächster Woche besonders vermissen“, sagt Stamm-Filialleiter Dirk Weigmann (47) lachend. Der Tischkicker war anfangs nicht angedacht, aber „unser Konzept hat sich im Workflow immer wieder gewandelt und angepasst“, sagt die Azubi-Filialleiterin Natalie Tillmann (20).

„Jederzeit wieder“

Sechs der acht Auszubildenden haben das Projekt mit entwickelt. „Das Projekt ist wie ein Baby und man will es doch auch wachsen sehen und schauen, ob alles funktioniert“, sagt Niklas zu seiner Motivation, kurz vor den Abschlussprüfungen Anfang Mai noch an dem Projekt teilzunehmen. „Wir müssen zwar abends für die schriftlichen Prüfungen lernen, aber für die mündlichen ist das Projekt eine super Übung“, ergänzt Katrin Wolf (21). Das Projekt ist das erste seiner Art und ruft auch intern große Begeisterung hervor. Filialleiter Weigmann sieht in der Arbeit der jungen Kollegen eine Bereicherung: „Ich stehe voll und ganz hinter ihnen. Sie arbeiten auf den Punkt und sind würdige Vertreter für mein Stammteam.“ Während der zwei Wochen wurden die Azubis von drei wechselnden Stamm-Mitarbeitern der Filiale im Service, in der Beratung und in der Leitung unterstützt, wenn Fragen aufkamen. Allgemein sei die Hilfe riesig gewesen und alle Kollegen hätten immer alles, was gebraucht wurde, versucht möglich zu machen. „Dafür sind wir sehr dankbar“, betont Meriam.

Ob sie das Projekt noch einmal machen würden? „Jederzeit, immer wieder, sofort“, sind sich die acht Azubis einig. Die Frankfurter Sparkasse wird nach dem Ende des Projektes entscheiden, wie und wann es weiter geht.