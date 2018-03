Terminal 3 liegt im Zeitplan

Erst jüngst hat Fraport seine aktuellen Verkehrszahlen bekanntgeben. Mit dem Ergebnis: Die Passagierzahlen steigen ebenso wie die Flugbewegungen. Und so hält der Flughafenbetreiber auch weiter an seinem Zeitplan für den Bau des umstrittenen Terminals 3 fest. Bisher sind keine Verzögerungen in Sicht.

Im Gegensatz zum Berliner Flughafen BER, der immer wieder mit Verzögerungen seiner Inbetriebnahme in die Schlagzeilen gerät, hält der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport weiterhin an seinem Zeitplan fest. Im Herbst 2023 sollen die ersten Passagiere vom neuen Terminal 3 im Süden des Flughafengeländes in den Urlaub oder zu einer Geschäftsreise starten können. Schon drei Jahre vorher, 2020, soll der Flugsteig G für die Billigflieger fertig sein. „Wir liegen im Zeitplan“, sagte gestern Flughafensprecher Christian Engel während einer Baustellenbesichtigung. „Und wir brauchen den Platz auch.“

Baugenehmigung fehlt noch

Erst jüngst hat Fraport verkündet, dass man nach einem Passagierrekord im vergangenen Jahr mit 64,5 Millionen Fluggästen auch für das Jahr 2018 mit einem kräftigen Wachstum rechnet: Zwischen 67 und 68,5 Passagieren könnten abgefertigt werden. Zudem rechnet Fraport für 2018 mit einem Anstieg der Flugbewegungen um satte neun Prozent auf insgesamt 518 335 Starts und Landungen. Diese Zahlen hat Fraport auch dem Einstieg der Billig-Airline Ryanair zu verdanken.

Da wundert es nicht, dass der Flughafenbetreiber schon drei Jahre, bevor das eigentliche Terminal fertig ist, einen neuen Flugsteig G im Süden eröffnen will. Eigens für die Billigflieger. Dieser Flugsteig wird komplett auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Er bekommt weder Lounges noch sonstigen Schnickschnack. „Diese Angebote benötigen Billig-Airlines nicht“, so Engel. Vier bis fünf Millionen Passagiere können dort abgefertigt werden. 200 Millionen Euro sind für diesen Bau veranschlagt. „Noch warten wir aber auf die Baugenehmigung. Wir rechnen damit im April“, so Engel. Erst dann kann mit dem Bau begonnen werden.

Aber auch vom Terminal 3 ist bisher noch nicht viel zu sehen. Dort, wo später einmal Fluggäste ihre Koffer aufgeben sollen, durch die Sicherheitskontrolle gehen müssen und noch schnell einen Kaffee vorm Abflug trinken, befindet sich heute noch eine braune Mondlandschaft mit einem riesigen See in der Mitte. In diesem befindet sich Grundwasser, das noch abgepumpt werden muss. Doch zuvor muss die Baugrube noch mit Spundwänden und einer Betondecke ausgestattet werden, damit später kein Grundwasser mehr eindringen kann. Derzeit erledigen Industrietaucher die Vorarbeiten. Erst dann kann mit dem eigentlichen Bau des Terminal 3 begonnen werden.

Die ersten Zufahrtsstraßen stehen allerdings schon. Riesige Teilstücke ragen empor, wie die Zufahrts- und Abfahrtsrampen. Der Trockenaushub ist so gut wie abgeschlossen, auf mehr als 65 000 Quadratmetern wurden 400 000 Kubikmeter Erde bewegt, sprich: 300 Lkw-Ladungen pro Tag.

5000 Arbeiter im Einsatz

Und wie geht es jetzt weiter? Der Tiefbau soll noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Der Rohbau für die beiden weiteren geplanten Flugsteige H und J soll schon im September und Dezember beginnen. Der Hochbau des Terminals ist dann für Mitte des kommenden Jahres geplant. Dann sollen zu Spitzenzeiten 4000 bis 5000 Bauarbeiter auf der Baustelle unterwegs sein – derzeit sind es 80 Bauarbeiter. „Mit dem Hochbau geht es hier richtig los“, sagte Christian Engel. Zum Vergleich: Auf der Baustelle für den neuen Großflughafen in Istanbul sollen 30 000 bis 40 000 Bauarbeiter im Einsatz sein. „Das sind aber andere Dimensionen als hier“, so Engel. Ungeachtet dessen will sich Fraport mit dem neuen, knapp drei Milliarden teuren Terminal auch dem immer größer werdenden Wettbewerb mit anderen Flughäfen stellen. „Mit dem Terminal 3 sind wir dann eine der besten Adressen.“

Wissenswertes

Mehr Informationen zum Baufortschritt und Ansichten vom Terminal 3 gibt es unter www.terminal3.info