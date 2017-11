Tierrechtsaktion „Anonymous for the Voiceless“ Demo an der Hauptwache gegen Leid der Tiere

In 194 Städten der Welt kamen gestern Menschen zusammen, um mit der Tierrechtsaktion „Anonymous for the Voiceless“ für eine vegane Lebensweise zu werben. Auch in Frankfurt maskierten sich Aktivisten, zeigten Videos über Massentierhaltung und informierten. mehr