Dom-Römer-Areal: Teure Mieten in der neuen Altstadt

Das Basaltpflaster ist fertig verlegt, die meisten Gerüste sind gefallen. Am Hühnermarkt werden schon die Fenster der Läden im Erdgeschoss geputzt, Maler nehmen an den Fassaden letzte Ausbesserungen vor. Ein paar Schritte weiter ist eine Gruppe von Wohnungseigentümern unterwegs, um das Gemeinschaftseigentum abzunehmen. Am „Roten Haus“ streicht die Malerin Nicole Fuhr die Balken rot – aber nicht mit Ochsenblut, wie einst beim historischen Vorbild, sondern mit „Histolith“, einer Spezialfarbe für historische Gebäude.

Es ist deutlich erkennbar: Das Jahrhundertprojekt der Altstadt-Rekonstruktion zwischen Dom und Römerberg steht kurz vor der Vollendung. Im Mai werden die ersten Läden eingerichtet, auch der Bezug der Wohnungen beginnt. Am 25. Mai wird es einen kleinen Festakt mit Politikern geben. An diesem Tag werden auch die Bauzäune entfernt, und dann kann sich jeder selbst ein Bild davon machen, wie das Quartier geworden ist.

Blick auf Skyline und Dom

Dann ist zum Beispiel der Eingang des Hauses Braubachstraße 29 zu sehen. Der Architekt hat dort Figuren eingebaut, die aus dem zerstörten Vorgängerbau gerettet wurden und in den vergangenen Jahrzehnten in einem Depot des Historischen Museums aufbewahrt wurden. Es gibt aber auch zeitgenössische Kunst: Zwei Bronzefiguren blicken vom Balkon der Wohnung im dritten Stock auf die Skyline.

Eine Etage darüber gibt es zwar keinen Balkon, aber auf der Südseite eine phantastische Aussicht über die Altstadtdächer bis zum Dom. 75 Quadratmeter groß ist die Zwei-Zimmer-Wohnung. Der Eigentümer, der dafür mehr als 400 000 Euro bezahlt hat, wird dort selbst einziehen. Wollte man die Räume mieten, müsste man 1500 Euro monatlich überweisen. Im selben Haus wurde bereits eine Wohnung für 20 Euro pro Quadratmeter vermietet.

Es geht aber auch noch teurer. Im Internet wird derzeit die Wohnung im Markt 12 angeboten, schräg gegenüber der berühmten „Goldenen Waage“. Für die fünf Zimmer, die sich auf 145 Quadratmeter über drei Etagen verteilen, sind 3400 Euro monatlich veranschlagt, mehr als 23 Euro pro Quadratmeter. Dafür aber, so die Werbung des Maklers, bekomme man ein „einzigartiges, urgemütliches Zuhause“. Ins Erdgeschoss zieht eine Café-Bar ein.

Die Eigentümer des Hauses wollten die Wohnung erst in einigen Jahren selbst beziehen, weiß Michael Guntersdorf zu berichten, der Geschäftsführer der Dom-Römer GmbH. Die städtische Gesellschaft hat die Wohnungen für 5000 bis 7000 Euro pro Quadratmeter verkauft, der Zuschlag wurde in einem Losverfahren erteilt. „Wir können nicht verhindern, dass sie vermietet werden“, sagt Guntersdorf. Doch das betreffe derzeit nur fünf oder sechs Wohnungen, die meisten würden von den Eigentümern selbst genutzt. „Wir haben ein ganz breites Spektrum, von der 25-jährigen Studentin bis zum 70-jährigen früheren Manager.“ Die Altstadt werde also nicht zu einem „Reichenhügel“.

Bisher nichts weiterverkauft

Anders ist die Dom-Römer GmbH bei den rekonstruierten Häusern vorgegangen. Sie wurden bevorzugt an Personen vergeben, die einen historischen Bezug zu dem Gebäude haben und selbst einziehen wollen. Beim Haus Markt 28 („Würzgarten“) hat der Anwalt Konstantin Mettenheimer den Zuschlag erhalten, dessen Vorfahren in dem Vorgängergebäude eine Drogerie betrieben. Über die Nutzung des Hauses habe er noch nicht entschieden, teilte Mettenheimer auf Anfrage mit. Derzeit wird die Wohnung in den oberen Geschossen im Internet zur Miete angeboten: 97 Quadratmeter für 2440 Euro kalt, 25 Euro pro Quadratmeter.

Trotz dieser Preise würden mit der Vermietung von Altstadtwohnungen keine großen Renditen erzielt, sagt Gunterdorf. Allenfalls eine „schwarze Null“ lasse sich erwirtschaften. Keiner der Käufer habe bisher eine Wohnung weiterveräußert, auch wenn sich damit möglicherweise ein schöner Gewinn erzielen ließe. Verhindern könnte das die Dom-Römer GmbH jedoch nicht. „Wir habe das geprüft“, sagt Guntersdorf. Er setzt darauf, dass sich die Käufer mit den außergewöhnlichen Häusern identifizieren und sie nicht als Spekulationsobjekte betrachten.