Asiatische Restaurants präsentieren sich oft traditionell und etwas kitschig. Selbst in den einfachsten von ihnen müssen bunte Fächer oder Schirme herhalten, um das Lokalkolorit in die Räume zu bringen, das deutsche Gäste vermeintlich erwarten. Nicht so im „Kaimug Absolut Thai“ auf der Bockenheimer Landstraße. Ein Grund dafür ist Bernd Ungewitter, deutscher Geschäftsführer und Firmengründer. Wie gut sein optisches Konzept ankommt, zeigen die inzwischen 27 Standorte von „Kaimug“ in Deutschland, Frankreich und der Schweiz.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Den Anfang machte er 1996 mit einem Imbisswagen in Unterföhring. „Ich hatte zuvor zwei Jahre in Thailand gelebt und wollte die Küche nun in meiner Heimat etablieren“, erzählt Ungewitter. „Damals waren Spezialitäten aus Südostasien in Deutschland ja längst nicht so verbreitet wie heute.“ Den kleinen Imbisswagen konnte er bald gegen ein größeres Modell tauschen, dann folgten das Catering und 2003 das erste Lokal. „Zu dieser Zeit musste ich mit dieser Küche noch um eine vernünftige Lage kämpfen“. Am Ende konnte er sein Pilot-Projekt aber in den „Fünf Höfen“ eröffnen, einem der schicksten Einkaufszentren im Herzen von München.

Die bayerische Landeshauptstadt ist nach wie vor sein Kerngebiet. In Frankfurt sieht er allerdings großes Potenzial. Seit einem Jahr ist er Partner der Messe und mit einem Food Truck auf verschiedenen Veranstaltungen vertreten. Beim Standort für sein kürzlich eröffnetes Restaurant hat er wiederum ein glückliches Händchen bewiesen. Denn das erstens frisch sanierte Gebäude liegt zweitens auf der Bockenheimer Landstraße und drittens direkt neben dem chinesischen Visa-Service-Zentrum. Asiatische Gäste dürften dem Lokal also sicher sein.

Und das schon ab 8 Uhr morgens. Zum kulinarischen Angebot gehören nämlich thailändisches und internationales Frühstück. Um die Mittagszeit lässt sich am Kitchen-Counter der „Fast Business Lunch“ bestellen. Und wie geht es abends zu? „Da bieten wir in entspannter Atmosphäre klassischen Service und eine größere Karte an“, so der Geschäftsführer. Für die durchweg thailändischen Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts zeichnet Küchenchef und Betriebsleiter Markus Jakschik verantwortlich. Mit dem asiatischen Aromenspektrum hat er sich im „Spices“ auf Sylt vertraut gemacht. „Ich bin die rechte Hand der aus Korea stammenden Chefköchin Sarah Henke gewesen. Danach habe ich für Christian Eckhardt, ihren damaligen Lebensgefährten und Küchenchef im Restaurant ,Villa Rothschild‘ , gearbeitet.“ Seine Erfahrungen in der Sternegastronomie ergänzt er jetzt um die Systemgastronomie.

„Unsere Produkte, die ich als Systemkomponenten bezeichne, lassen wir in Thailand frisch herstellen sowie tiefkühlen oder vakuumieren“, erklärt Ungewitter. Die drei Garnelen im knusprig frittierten Kokosmantel mit Sweet-Chili-Dip sind ein gutes und leckeres Beispiel dafür („Gung Ma Prao“, 4,50 Euro). Im Anschluss folgt eine Mischung aus gebratenen Reisnudeln, Sojasprossen, Ei, Brokkoli, Karotten und Weißkohl („Pad Siu“, 9,50 Euro). Die Zutaten sind auf den Punkt gegart und sehr mild gewürzt. Das „Panaeng-Curry“ mit zartem Rindfleisch, Süßkartoffeln, Brokkoli, Bambus, gebackenem Tofu, Champignons, gehobeltem Ingwer, Koriander und Duftreis überzeugt durch mehr Aromen – und mehr Schärfe (11,50 Euro). Wobei Currys in Thailand oft viel feuriger ausfallen. „Doch der Wurm muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken“, sagt Ungewitter. Schade nur, dass die Entenbruststreifen samt einer Kombination aus Ananas, knackigem Gemüse und süß-saurer Soße von einem extrem fetten Tier stammen und dadurch die Hälfte auf dem Teller bleibt. Da sollte das Team am Wok etwas aufmerksamer sein. Zumal das Gericht mit 12,50 Euro zu Buche schlägt.

Als landestypische Durstlöscher stehen neben Singha-Bier (3 Euro) hausgemachte Eistees beispielsweise mit Ingwer (2,50 Euro) auf der Karte. Das Ganze gibt es in modernem Ambiente, das Ungewitter als „asiatisch angehaucht“ beschreibt.

Kaimug Absolut Thai

Westend, Bockenheimer Landstraße 59, Tel. 069 15342971, www.absolut-thai.de, Mo–Fr 8 22, Sa 11–22 Uhr, So Ruhetag, Sitzplätze: 70 innen/50 außen, Küche: thailändisch