Karten sichern: Theaterfestival: In acht Wochen startet Barock am Main

Der Kartenvorverkauf für „Barock am Main“ läuft auf Hochtouren. Viel Zeit ist nicht mehr: Das Theaterfestival beginnt schon am 31. Mai – es weicht damit der Konkurrenz durch die Fußball-Weltmeisterschaft aus.

Noch knapp acht Wochen, und das Festival „Barock am Main“ im Hof der Porzellan-Manufaktur beginnt. Gespielt wird dieses Jahr die Komödie „Horribilis von Huckevoll“, von Rainer Dachselt nach einer Vorlage des deutschen Barockdichters Andreas Gryphius verfasst..

Im zweiten Jahr ist der Hof der Porzellan-Manufaktur in der Palleskestraße der Spielort; daran ändert auch die Insolvenz der Manufaktur nichts. Der Vermieter, die teilstädtische Konversions-Grundstücksentwicklunsgesellschaft (KEG), stellt das Gelände zur Verfügung, auf das die Theatertruppe von Michael Quast im vergangenen Jahr ausweichen musste, weil der Bolongaropalast samt Garten Baustelle ist. Ob es in diesem Jahr im Vorprogramm Führungen durch die Porzellan-Manufaktur geben wird, ist noch nicht entschieden.

Die Theatermacher sind am neuen Spielort den Wünschen ihrer Zuschauer gefolgt und haben einiges verändert. Zum einen können jetzt beim Caterer wieder Tische für die Pause reserviert werden, zum anderen wurde die Tribüne so umgebaut, dass nun jede Reihe etwas erhöht über der Reihe davor ist. Auch mehr Toiletten wird er in der neuen Spielzeit geben: Im vergangenen Jahr gab es in der Pause viel zu lange Warteschlangen.

Überzeugendes Großmaul

Ansonsten wird auf Bewährtes gesetzt: Die Titelrolle des prahlerischen Möchtegern-Helden Horribilis zu Huckevoll, der nach Frankfurt kommt und versucht, die Bürger mit seinen angeblichen Heldentaten um den Finger zu wickeln, spielt Impresario Michael Quast. Mit dabei sind auch wieder Pirkko Cremer, Ulrike Kinbach, Katerina Zemankova, Alexander Beck, Dominic Betz, Philipp Hunscha und Matthias Scheuring. Regie führt Sarah Groß. Für Bühne und Kostüme zeichnet Anna-Sophia Blersch verantwortlich; die Gesichter der Schauspieler schminkt in unnachahmlicher Art Maskenbildnerin Katja Reich, und die Technik untersteht Daniel Groß.

Die Geschichte spielt im Dreißigjährigen Krieg, dessen Ausbruch sich 2018 zum 400. Mal jährt: Capitano Haudruff Horribilis von Huckevoll, Herr zu Blitzen und Erbsass zu Ehrenbreitmaul, zieht in die Stadt Frankfurt ein. Der Name ist zum Fürchten wie der Kerl: Er hat auf allen Schlachtfeldern persönlich gesiegt und will sich in Frankfurt holen, was ihm zusteht: das größte Haus, das meiste Geld, die schönste Frau. Die verarmte Madame Fleischbein sehnt sich derweil nach einem vermögenden Mann für ihre Tochter. Die Schweden haben in Frankfurt Pestilenz und Teuerung hinterlassen; die Stadt sehnt sich nach einem starken Mann. Horribilis von Huckevoll kommt wie gerufen, als Söldnerkommandant wie als Bräutigam. Doch Madame Knorz, die kriegserfahrene Marketenderin, durchschaut das Großmaul. Allerdings glaubt ihr keiner, denn der strahlende Superheld ist viel überzeugender. Gelingt es dem Muhkalb, dem gefürchteten Frankfurter Gespenst, den Capitano zu vertreiben? Oder müssen erst die Schweden zurückkehren?

Hälfte der Tickets weg

Noch gibt es für viele Vorstellungen zwischen 31. Mai und 24. Juni noch Plätze, allerdings ist die Hälfte des Karten-Kontingents bereits vergeben. Der Eintritt kostet zwischen 26 und 35 Euro; Schüler und Studenten zahlen 10 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Internet unter www.barock-am-main.com und Telefon (0 69) 4 07 66 25 88.