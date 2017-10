Kobelt-Zoo: Tierischer Spaß zu Halloween im Kobelt-Zoo

Seit drei Wochen laufen im Kobelt-Zoo bereits die Vorbereitungen auf Hochtouren. Kulissen werden aufgebaut, Zelte geschmückt, gestern Abend war die erste Probe für die gruselige Beleuchtung. Bis zum kommenden Freitag, 27. Oktober, entsteht so auf 17 000 Quadratmetern ein Gruselparcours für Halloween. „Wir bauen eine verfallende Siedlung mit einer Hexenküche, Leichenhalle, Friedhof, Irrenanstalt, Mörderwald und vielem mehr“, erklärt die Geschäftsführerin, Elke Diefenhardt.

Eigentlich hat der kleine Privatzoo schon seit dem 1. Oktober geschlossen, die sieben Monate dauernde Winterpause hat begonnen. „Aber Halloween ist unsere größte Veranstaltung des Jahres. Wir hoffen auf 1 000 Besucher“, sagt Diefenhardt. Dafür öffnet er noch einmal am kommenden Freitag und Samstag ab 18 Uhr.

Musik in der Gruselgruft

Ausnahmsweise nimmt die Gesellschaft Prof. Dr. W. Kobelt, wie der Trägerverein des Zoos heißt, dann 2 Euro Eintritt, eigentlich ist der Eintritt in den Zoo kostenlos. „Aber die Vorbereitung für Halloween ist ziemlich aufwendig“, sagt Diefenhardt. Graffiti-Sprayer, die der Verein über Facebook suchte und fand, haben einige Kulissen gestaltet. Und in der beheizten Gruselgruft – einem mit Tarnnetzen, künstlichen Spinnweben und anderem gruselig gestalteten Zelt – gibt es Musik.

Durch den Eintritt und den Verkauf von Würstchen und Getränken erhofft sich der Verein genug Einnahmen, um gut über den Winter zu kommen. „Wir haben ja auch im Winter laufende Kosten. Etwa für Futter, Stroh, Strom und Wasser.“ Rund 300 Tiere von Hühnern über Meerschweinchen und Hasen, bis zu Esel und Ponys, aber auch Exoten wie Bennett-Känguruhs, Affen, Schlangen und Leguane gibt es.

Außerdem erneuern die Vereinsmitglieder im Winter, bis zur Wiedereröffnung am 1. Mai 2018, einige kaputte Gebäude. „Die beiden Eselställe sind marode. Wir reißen sie ab und bauen an ihrer Stelle einen neuen“, sagt Diefenhardt. Außerdem entsteht ein neues Hühnergehege. „Das war früher ein Ziegenstall. Er ist marode und wir bauen ihn um.“ Zurzeit seien die Hühner in einer alten Voliere untergebracht, in der sie den Winter verbringen.

Behördenstress ist vorbei

Die großen Probleme, die der Kobelt-Zoo 2016 hatte, gebe es nicht mehr, sagt Elke Diefenhardt. Behördliche Auflagen gefährdeten damals seine Existenz: Die geforderten Veränderungen hätte der Zoo nicht zahlen können. „Nur dank einer großen Spendenbereitschaft haben wir das geschafft“, sagt Diefenhardt und bedankt sich bei allen Helfern. Die Unterstützung habe auch 2017 angehalten. „Die Zahl der Besucher war groß. Viele kamen nicht nur aus der Region, sondern von weiter weg.“ Eine Familie aus Aschaffenburg etwa sei fast jedes Wochenende nach Schwanheim gekommen. So schlimm war die Situation damals, die Fronten so verhärtet, dass das Gespräch zwischen Zoo und Behörden nur mit Hilfe eines Vermittlers geführt werden konnte. „Er hat uns sehr geholfen, hat auch selbst Vorschläge gemacht, wie die Probleme zu lösen seien“, erzählt die Geschäftsführerin.

Heute sei das Verhältnis zum Veterinäramt und zur Unteren Naturschutzbehörde gut. „Wir sprechen über alles und arbeiten zusammen.“ Dabei helfen auch die klar abgesteckten Rahmenbedingungen, auch wenn die Auflagen für den Verein Mehrarbeit bedeuten. „Aber so wissen wir, was geht und was nicht.“ So sei mit der Unteren Naturschutzbehörde besprochen worden, dass marode Gebäude wie der Eselstall des im Schwanheimer Wald beheimateten Zoos ersetzt werden dürfen – aber nur auf höchstens der gleichen Fläche wie vorherige Bauten.

Das Halloween-Fest im Kobelt-Zoo an der Schwanheimer Bahnstraße beginnt am Freitag und Samstag um 18 Uhr, der Grusel-Parcours ist bis 22 Uhr geöffnet. Infos gibt es im Internet unter www.kobelt-zoo.de, Bilder von früheren Halloween-Feiern finden Sie auf der Facebook-Seite des Zoos.