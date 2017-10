Wildgans-Jagd in Frankfurt: Tierschützer von Peta erstatten Anzeige wegen Gänsejagd im Brentanobad

Frankfurter Karmeliterkloster Wandmalereien von unschätzbarem Wert

Frankfurt. Deutschland erinnert mit dem Luther-Jahr 2017 daran, dass der Reformator vor 500 Jahren, am 31. Oktober 1517, seine 95 Thesen in Wittenberg veröffentlicht hat. Genau 500 Jahre ist es auch her, dass der schwäbische Künstler Jörg Ratgeb im Refektorium des Frankfurter ... mehr