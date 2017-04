Musikmesse-Festival 2017: Till Brönner stellt sich unseren Fragen

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

1) Herr Brönner, Sie sind als weltbekannter Jazzmusiker seit vielen Jahren ständig weltweit unterwegs und sagten einmal, so viel zu reisen klinge nur romantisch, der Preis dafür sei „viel Alleinsein in Hotelzimmern“. Ist das noch immer so?Wenn ich ehrlich bin, so hat sich daran nicht allzu viel geändert. Mit der Zeit ist es der Umgang damit, der sich bessert. Man überlegt genauer, wen man mit auf Tour nimmt und versucht sich vor Ort mehr Zeit als früher zu nehmen, um die Stadt auszukundschaften.2) Sie waren schon öfter in Frankfurt am Main, spielen jetzt auf dem Musikmesse-Festival und im Dezember wieder in der Alten Oper. Waren Sie hier schon mal aus, etwa im Jazzkeller?Kennen Sie die Stadt zumindest ein wenig?Ich mag Frankfurt extrem gerne, habe hier immer das Gefühl von viel Internationalität umgeben zu sein. Dazu kommt die unaufgeregte und ehrliche Art des Hessen. Mir liegt das.3) Wie finden Sie das Konzept, der Musikmesse Frankfurt zum zweiten Mal ein eigenes Festival an die Seite zu stellen?Musik und alles was in der Peripherie dazugehört um sie machen oder herstellen zu können zusammenzuführen – das macht totalen Sinn. Konzerttickets sind über all die Jahre nicht aus der Mode gekommen, sicher auch, weil der Künstler persönlich und bislang noch unklonbar erscheint.4) Sie nennen sich selbst ihren schärfsten Kritiker. Woher kommt Ihr hoher Anspruch? Waren es Ihre Eltern, beide Lehrer und noch heute zusammen?Ich war viel und frühzeitig mit älteren Musikern zusammen, die immer besser waren als ich. Das war für mich ein Ansporn. Generell tut man gut daran, über die eigenen Stärken und Schwächen bescheid zu wissen, finde ich. So rüstet man sich besser gegen unfaire Kritik oder Besserwisser. Noch immer ist berechtigte Kritik bei mir hängengeblieben. Die andere höre ich längst nicht mehr. Meine Eltern sind als Lehrer sicher ein Einfluß gewesen, aber dieser war eher positiv.5) Auch einmal etwas schlecht zu spielen, sei ein „Menschenrecht“, sagten Sie einmal. Und dass Sie manchmal extra denselben Fehler einbauen im Konzert. Warum amüsiert es Sie, sich selbst (und das Publikum) ab und zu etwas auf die Schippe zu nehmen?Das ist in der Tat nicht meine Intention. Improvisierte Musik führt einen schlicht dann und wann auf Pfade, die man nicht geplant hatte. Sie dann zu akzeptieren und sich treiben zu lassen, das schult. Unvorhergesehens zu begrüßen statt zu fürchten, das läßt auch einen vermeintlichen Fehler in anderem Licht erscheinen. Bei Beethovens Fünfter geht das natürlich nicht so gut. Hat es sich also doch gelohnt Jazzmusiker zu werden (lacht).6) Sie sind nicht „nur“ Jazztrompeter, sondern klassisch ausgebildet, arbeiten auch als Arrangeur, Musikprofessor, Pianist und singen inzwischen sogar auf ihren CDs. Mögen Sie ihre Stimme?Es geht so, ein geborener Sänger war ich nie. Aber meine Stimme ist die beste die je hatte, ich bin heute gütig zu ihr und lasse sie meist auch schnell wieder verschwinden, bevor sie zu übermütig wird.7) Sie waren mit Stefan Raab 1986 auf derselben Schule und peppten den langweiligen Musikunterricht auf. Sind Sie immer noch befreundet, sie sind doch zwei recht gegensätzliche Typen?Das sind ja viele Freundschaften. Wir sprechen nicht sehr häufig, dafür dann aber wie eh und je.8) Sie halten Ihr Privatleben sehr bedeckt, haben seit 2003 einen Sohn (der auch schon musikalisches Talent zeigen soll...) und leben abwechselnd in Berlin und Los Angeles. Träumen Sie noch von einer „richtigen“ Familie, Ihrer Traumfrau, oder arbeiten Sie einfach zu viel?Das kann man nicht planen, habe ich festgestellt. Ich spreche sehr häufig mit der Presse, da muß es nicht auch noch mein Privatleben sein. Wenn es sich mal ändert, dieses Privatleben, habe ich wenigstens einen gewissen Schutz, weil ich auch über das alte nicht so freizügig gesprochen habe. Außerdem finde ich selber die Künstler interessanter, über die man nicht so viel weiß.9) Sie sagten einmal, Ihnen sei es egal, wenn Puristen Sie einen Yuppie-Jazzer nennen. Ihre Message sei persönlich und nicht zu werten. Kränkt sie derlei Kritik wirklich nicht?Nein, wirklich nicht. Ich habe damit abgeschlossen Menschen gefallen zu wollen, die mir ohnehin keinen Lorbeerkranz umhängen werden, wenn ich ihren Erwartungen einmal entspräche. Meist sind es Menschen, die sich an Dingen stören, die mit Ihnen selbst zu tun haben und nicht so sehr mit mir. Meine musikalische Reise ist noch längst nicht zu Ende. Wo käme ich hin, wenn ich sie von selbsternannten Experten abhängig machte ?10) Ihr Bruder ist seit Langem Ihr Manager?Läuft das immer gut oder gibt’s da auch mal Dissens und wenn ja, worüber? Oder verstehen sie sich blind?Blind nie, aber wir kennen uns so gut, dass wir manchmal denken wir müßten gar nicht mehr miteinander sprechen (lacht.) Und das ist ein Trugschluß! Alles ändert sich über die Jahre. Auch das Zwischenmenschliche. Man muss es immer wieder pflegen und prüfen, denke ich.11) Sie haben die ersten fünf Lebensjahre in Italien verbracht und lieben seither das Mediterrane. Leben Sie nicht dort, weil die besseren Jazzmusiker und Studios in der Gegend um L.A. zu finden sind?Mein Traum ist tatsächlich irhgendwann in Italien zu leben. So langsam spiele ich das durch im Kopf. Wenn LA einmal zu langweilig wird, weiß ich wohl, wohin es mich treiben wird.