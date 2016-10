7000 Aussteller aus über 100 Ländern: Tipps und Tricks für Ihren Trip durch den Buch-Dschungel

Die Frankfurter Buchmesse öffnet am Samstag von 9 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17.30 ihre Tore fürs allgemeine Lesepublikum. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 300 000 Besuchern. Da gilt es: Durchblick zu bewahren!

Vorbereitung

Ein Messetag ist in der Regel vor allem eines: lang. Um sich darauf schon vor dem Kleiderschrank richtig vorzubereiten, empfehlen wir bequemes Schuhwerk und ein Outfit, in dem Sie sich problemlos zwischen drinnen und draußen hin- und herbewegen können. Sperrige Jacken die ganze Zeit an und auszuziehen oder stundenlang durch die warmen Hallen zu tragen, kann mit der Zeit anstrengend werden. Hinzu kommt, dass aufgrund der verschärften Sicherheitskontrollen große Handtaschen und Rucksäcke nicht gern gesehen sind und deren Durchsuchung am Einlass wertvolle Zeit kostet. Verzichten Sie auf alles Unnötige. Mit Taschen und vielen Informationsmaterialien und kleinen Geschenken versorgt werden Sie an den Messeständen ohnehin.

Orientierung

Über 7000 Aussteller haben Stände – da kann man sich leicht verlaufen. Umso wichtiger ist es, einen guten Lageplan dabei zu haben. Den erhält jeder Besucher in gedruckter Form an den Eingängen zur Messe. Praktischer ist jedoch die kostenlose Smartphone-App zur Internationalen Buchmesse 2016, mit der man nach Themen, Ländern, Verlagen und Autoren suchen kann. Binnen Sekunden sind alle Informationen verfügbar.

Gastland-Pavillon

Besonders lohnenswert für all’ jene, die gerne in ausländische Literatur eintauchen, ist ein Besuch im Gastland-Pavillon direkt über dem ARD-Forum (Forum 1). Unter dem Motto „Dies ist was wir teilen“ werden über 700 aktuelle Titel in niederländischer Sprache präsentiert – von immerhin über 180 Verlagen aus 22 Ländern. Der Raum des Ehrengastes ist auch traditionell einer jener Orte, deren Gestaltung man sich nicht entgehen lassen sollte. Die Bücher werden hier zwischen Lichtinstallationen, aufwändig gestalteten Plexiglaswänden und lässigen Hängematten präsentiert.

Einkaufen

Wer sich mit neuem Lesestoff für den Winter eindecken möchte, sollte sich den Messesonntag für seinen Besuch aussuchen. Denn nur an diesem Tag ist der Bücherverkauf auf dem gesamten Gelände möglich. Am Samstag können Bücher ausschließlich nach Lesungen und bei Signierstunden gekauft werden sowie in der Gemeinschaftsausstellung Hörbücher (Halle 3.1) und im Antiquariatsbereich (Halle 4.1).

Verpflegung

Laufen und Schauen macht hungrig und durstig: Etliche Imbiss-Stände und Restaurants sorgen für das leibliche Wohl. An über 50 Stationen – verteilt über das gesamte Gelände und vor allem den Außenbereich – locken verschiedenste internationale Köstlichkeiten. Von asiatischen Wok-Gerichten über Elsässer Flammkuchen bis hin zu Klassikern wie Bratwurst und Hot Dog gibt es alles, was das Herz begehrt. Die Preisspanne reicht dabei von 1,50 Euro für die Brezel bis hin zu 16,50 Euro für ein Rumpsteak in den Messe-Restaurants. Spezialitäten aus den Niederlanden und Flandern kann man im speziellen Gastland-Restaurant im Forum genießen. Aber auch kostenlose Köstlichkeiten sind mit etwas Orientierungstalent einfach zu finden. Anlaufpunkt ist etwa der Außenbereich, wo im „Flandern Geschichten“-Zelt des flämischen Tourismusverbandes der Meister-Chocolatier Ruben Allosery seine kunstvollen Pralinen herstellt. Naschkatzen aufgepasst: Probieren ist hier kostenlos. Das gilt auch für viele Stände im Bereich der „Gourmet Gallery“ (Halle 3.1, Reihe L), wo Profiköche wie Tim Mälzer (Samstag, 17.30 Uhr) und der Ex-Barbecue-Weltmeister Peter de Clerq (Samstag und Sonntag, 12.30 Uhr) bei Kochshows ihr Können zeigen.



