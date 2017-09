Krimiserie: Tod am Bankenturm: hr dreht neuen Frankfurt-Tatort

Eine Tote am Fuß eines Bankenturms - das ist die Ausgangslage für den neuen Frankfurt-Tatort mit dem Arbeitstitel „Nachtblind”. Der Hessische Rundfunk (HR) beginnt am Dienstag in Frankfurt und Umgebung mit den mehrwöchigen Dreharbeiten unter Regie von Lars Henning, der auch das Drehbuch schrieb. Das Ermittlerduo mit Anna Janneke und Paul Brix bewegt sich dabei nach Angaben des Senders in der „Grauzone zwischen subjektivem Erinnern und objektiver Wahrheit”.

Nach einem Schlag auf den Kopf und nur nebligen Erinnerungen sollen Jannekes Tatort-Bilder Licht in die Ermittlungen bringen. Nur Ausschnitte, verschwommene Details, überbelichtete Fragmente sind auf den bei einem Solo-Gang in den Bankenturm gemachten Aufnahmen der TV-Ermittlerin zu sehen. Aus Erinnerungsfetzen, Fotos und Zeugenaussagen muss das von Margarita Broich und Wolfram Koch gespielte Tatort-Duo ein klares Bild der Tat zusammensetzen. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis zum 27. Oktober.

(dpa)