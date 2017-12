Igor S. soll tot sein. Totgeschlagen am 19. November. Totgeprügelt von einer Gruppe mitten in Sachsenhausen. Einen Monat lang habe Igor S. (22) im Koma gelegen, wenige Tage vor Weihnachten sei er gestorben. Das behaupten Blogger, kroatische Nachrichtenseiten und eine deutsche Website, die sich jouwatch nennt - Journal für Medienkritik und Gegenöffentlichkeit. Dort steht am 24. Dezember: Igor S. sei gestorben, den deutschen Medien sei das aber keine Zeile wert.

Weil es nicht stimmt. Am Mittwoch bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt gegenüber FNP.de: Der junge Mann lebt, ist wieder ansprechbar. Das Journal Frankfurt recherchierte, berichtet ebenfalls: Der Mann lebt. Und außerdem: Der Mann, der in der Nacht zum 19. November angegriffen wurde, ist nicht Igor S. "So heißt das Opfer nicht", sagt Sinan Akdogan, Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt. "Ich kann definitiv bestätigen, dass das 22-Jährige Opfer lebt."

In Alt-Sachsenhausen angegriffen

Der 22-Jährige war in der Nacht zum Sonntag, 19. November, gegen 3.20 Uhr, im Kneipenviertel Alt-Sachsenhausen unterwegs gewesen. Die Gruppe geriet mit einer anderen Gruppe in Streit. Dabei wurde der 22-Jährige brutal zusammengeschlagen, er musste in der Nacht notoperiert werden, sein Zustand war nach Polizeiangaben kritisch. Als mutmaßliche Täter sucht die Polizei nach acht Männern zwischen 16 und 20 Jahre alt, im Polizeibericht wurde die Gruppe mit nordafrikanischem Erscheinungsbild beschrieben. Die Mordkommission nahm die Fahndung auf.

Die Todesnachricht war eine Falschmeldung. Ein Fotograf aus Oldenburg war einer der ersten, der vom angeblichen Tod des Sachsenhäuser Prügelopfers schrieb. Am 23. Dezember, um 17.35 Uhr, postet er Bild von einem jungen Mann auf Facebook und schreibt: "Der vor einem Monat von acht Personen ins Koma geprügelte Igor S. ist gestern in Frankfurt verstorben. Deutschen Medien ist dies jedoch keine Zeile wert." 3281 Mal wurde der Beitrag mit der Falschmeldung bis Mittwochabend geteilt. Dann wird er gelöscht.

Markus Hibbeler hat den Beitrag geschrieben. Er hat 4999 Freunde auf Facebook, 19298 Nutzer haben seine Beiträge abonniert. Hibbeler besitzt eine enorme mediale Reichweite. Seine Beiträge handeln oft von verbrecherischen Flüchtlingen, von Kopftuchstreit, zwischendurch postet er Bilder vom Weihnachtsessen. Am Telefon sagt er am Mittwochabend: "Ich kann die Falschmeldung nur bedauern, ich habe den Post sofort gelöscht." Am Abend postet er eine Richtigstellung auf seinem Profil - diese wird 47 Mal geteilt.

Fake-News aus Frankfurt

Der Fotograf aus Oldenburg sagt, er habe sich auf kroatische Medien verlassen. Außerdem habe eine Bloggerin über den Tod des 22-Jährigen berichtet. Ein Freund habe ihm mehrere kroatische Online-Seiten übersetzt, es seien auch seriöse Seiten darunter gewesen sein. Hibbeler dient dann der Seite jouwatch als einzige Quelle, dort wird am 24. Dezember der Tod des 22. Jährigen Prügelopfers veröffentlicht. Hier erfolgt am 28. Dezember eine Korrektur: Das Opfer lebt. Der ursprüngliche Beitrag ist aber weiterhin abrufbar (Stand: 28. Dezember, 13.20 Uhr).

Die kroatischen Seiten, die behaupten, das 22-jährige Prügelopfer sei gestorben, beziehen sich alle auf das Fenix-Magazin als Quelle. Das Fenix-Magazin ist eine nach eigenen Angaben "unabhängige kroatische-deutsche Monatszeitung", die in Frankfurt erscheint. Online berichtet das Magazin am 21. Dezember vom Tod eines Igor S., der am 19. November in Sachsenhausen ins Koma geprügelt worden sein soll und vergangene Woche verstorben sein soll.

Für Rückfragen ist das Fenix-Magazin weder am Mittwoch noch am Donnerstag zu erreichen. Am Donnerstag berichtigt das Magazin dann auf seiner Website: Ein Igor S. sei tot, aber Igor S. sei nicht das Prügelopfer aus Sachsenhausen. Die Falschmeldungen sind trotzdem seit einer Woche in der Welt. tkö