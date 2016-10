Neuer Werbevertrag könnte Erleichterung bringen: Toiletten lassen auf sich warten

In Frankfurt fehlen öffentliche Toiletten. Nicht nur am Mainufer, wo das im Sommer lautstark beklagt wurde. Längst könnte es neue, moderne Anlagen geben, die den Steuerzahler nichts kosten – wenn Frankfurt nach dem Vorbild anderer Städte die Lizenzen für die Außenwerbung neu ausgeschrieben hätte.

In wenigen Tagen, am 19. November, ist der „Welttoilettentag“. Dieses bisher eher wenig beachtete Ereignis hat der Stadtverordnete Bernhard Ochs („Die Frankfurter“) zum Anlass für eine Anfrage im Stadtparlament genommen: Er will wissen, ob es nach Ansicht der Stadtregierung genügend Orte gibt, in denen sich dringende Bedürfnisse erledigen lassen. Eine Antwort des Magistrats liegt noch nicht vor.

Einige Kommunalpolitiker haben sie sich längst selbst gegeben. Uli Baier (Grüne) etwa setzt sich schon seit den 90er Jahren für mehr Toiletten am Mainufer ein, hat sich schon von vielen Dezernenten vertrösten lassen. „Die Stadt Frankfurt hat einen Ruf zu verlieren“, warnt er. „Das ist jetzt schon die vierte oder fünfte Wahlperiode, in der das Problem nicht gelöst wird.“ Als provisorische Maßnahme wurden vor wenigen Wochen Dixi-Toiletten am Mainufer aufgestellt.

Wiesbaden schon weiter

Andere Städte sind da viel weiter. In Wiesbaden zum Beispiel wurden in den vergangenen Jahren acht moderne, selbstreinigende und barrierefreie Toilettenanlagen aufgestellt, eine weitere folgt im Frühjahr. Steuermittel sind dafür nicht geflossen. Finanziert werden die Investition (Stückpreis: rund 170 000 Euro) und der Betrieb zu einem kleinen Teil mit einem Benutzerentgelt von 50 Cent, zum größten Teil aber mit Werbung. Denn die Toiletten sind Bestandteil eines Pakets, mit dem die Firma Wall-Decaux die Konzession für die Außenwerbung in der Landeshauptstadt gewonnen hat. Neben den Toiletten bekommt Wiesbaden auch Buswartehäuschen und 1,5 Millionen Euro pro Jahr.

Noch einen Schritt weiter ist die Stadt Düsseldorf gegangen. Dort hat Wall-Decaux 52 für den Nutzer kostenlose Internet-Hotspots in den Werbeanlagen installiert. Und auch weitere Infrastruktur ist denkbar: Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Informationsterminals für Touristen.

Eine Ausschreibung der Außenwerbung war auch in Frankfurt geplant. Die Verträge mit dem heute für Plakatwände und Litfaßsäulen zuständigen Unternehmen Ströer wurden bereits 2008 gekündigt. Ob diese Kündigung wirksam ist, darüber streiten sich die Juristen. Geklärt wurde dieser Streit seit fast acht Jahren nicht. Die Verträge laufen seitdem einfach weiter, nach Auffassung von Ströer bis Ende 2017. Dabei sind sie für die Stadt nicht sehr günstig. Rund 2,6 Millionen Euro bekommt sie jährlich von Ströer. Doch nach Ansicht von Kennern des Marktes wäre nach einer Ausschreibung viel mehr drin. In Hamburg etwa fließen rund 34 Millionen Euro pro Jahr.

Jetzt soll alles besser werden. Im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und Grünen ist festgehalten, dass die Außenwerbung zum 1. Januar 2018 neu ausgeschrieben werden soll. Die Bedingungen sind aber noch unklar. Wegen des Wechsels im Magistrat setzt sich die mit dem Thema befasste Arbeitsgruppe neu zusammen. „Eventuell werden neue Schwerpunkte gesetzt“, sagt Mark Gellert, der Sprecher des federführenden Planungsdezernats.

Bisher habe die Auffassung vorgeherrscht, dass man den öffentlichen Raum nicht mit Werbeanlagen überfrachten wolle. Doch die Entwicklung geht ohnehin in eine andere Richtung: In Köln etwa hat Wall-Decaux die Zahl der beleuchteten Werbetafeln von 600 auf 350 reduziert, macht aber nach eigenen Angaben durch eine Digitalisierung der besten Standorte dennoch mehr Umsatz. An digitalen Werbetafeln werden bis zu sechs verschiedene Spots pro Minute ausgestrahlt, Werbekunden können auf tagesaktuelle Sonderangebote hinweisen.

Dezernent ist skeptisch

Ob Toiletten in die Ausschreibung aufgenommen werden, ist noch offen. Liegenschaftsdezernent Jan Schneider (CDU) ist skeptisch, ob werbefinanzierte Anlagen „überall städtebaulich die richtige Lösung sind“. Am denkmalgeschützten Mainufer zum Beispiel seien Reklame-Häuschen unpassend. „So etwas muss man als Stadt auch selbst machen können.“

In Wiesbaden ist man mit den werbefinanzierten Anlagen zufrieden. „Die Bevölkerung nimmt die Toiletten gut an“, sagt Hilmar Moser, Referent im Baudezernat. Bei Schäden würden die Anlagen schnell instandgesetzt. Und bisher seien noch nie Beschwerden über verdreckte Toiletten eingegangen.