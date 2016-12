Eintracht Frankfurt: Tolle Nächte locken ins Eintracht-Museum

Die Weihnachtsgans-Kalorien abtrainieren? Das funktioniert bestens beim Gang durch die Katakomben des Commerzbank-Stadions. Das Eintracht Frankfurt-Museum ist wie das Stadion zwischen den Jahren geöffnet. Es locken zahlreiche Führungen, darunter das beliebte Angebot „Eine Nacht im Museum / Stadion“.

Geöffnet ist das Eintracht Frankfurt-Museum am 23. Dezember von 10 bis 18 Uhr und vom 26. bis zum 30. Dezember jeweils von 10 bis 18 Uhr. Geschlossen ist hingegen am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. und 2. Januar.

Die Führung „Eine Nacht im Museum/Stadion“ bietet eine Tour in der Nacht. Die Teilnehmer staunen über den Blick von der Pressetribüne auf die Frankfurt Skyline und genießen zum Abschluss ein Glas Sekt im Museum. Der Rundgang ist ein unvergessliches Erlebnis und findet regelmäßig freitags abends statt. Die Termine sind der 26., 27., 28., 29. und 30. Dezember, Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt 12 Euro. Die Führungen am 6., 13. und 20. Januar beginnen jeweils um 21 Uhr. Um eine Anmeldung wird gebeten.

Zwischen den Jahren gibt es an jedem Öffnungstag einen Rundgang unterm Motto „90 Minuten Eintracht“. Dabei findet die erste „Halbzeit“ im Museum statt, wo die Teilnehmer alles aus der Geschichte der Eintracht erfahren können. Nach dem „Halbzeit-Tee“ beginnt der zweite Teil der Tour mit einer etwa 45-minütigen Stadionführung. Die Termine sind der 26., 27., 28., 29. und 30. Dezember, Beginn ist jeweils um 10.30 Uhr und um 14 Uhr. Der Eintritt kostet 9, ermäßigt 7 Euro. Die Termine im Januar sind am 8., 15. und 22. , Beginn ist dann jeweils um 10.30 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten.

Zu gute Letzt gibt es zwei Führungen unterm verheißungsvollen Titel „90 Minuten Eintracht mit Stepi!“. Der nicht gerade als maulfaul geltende ehemalige Spieler und Trainer Dragoslav Stepanovic wird beim Gang durch das Museum und das Stadion sicherlich einige Geheimnisse aus der Kabine ausplaudern. „Das wird spaßig, wir freuen uns auf die Tour mit Stepi“, sagen die Museumsmacher. „Stepi“ führt am 27. Dezember um 10.30 und um 14 Uhr. Mitmachen kostet 9, ermäßigt 7 Euro. Um eine Anmeldung wird gebeten.

Eintracht Frankfurt Museum GmbH, Mörfelder Landstraße 362, Anmeldung: Telefonnummer (069) 95 503-275.