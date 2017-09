Sodomie, Rennbahn, Wahl: Top 5-Artikel: Das hat Frankfurt diese Woche bewegt

Zum Tod von Albert Speer Jr.

Erst am vergangenen Wochenende wurde bekannt, dass Frankfurts Bauherr Albert Speer Jr. in seiner Wohnung in Sachsenhausen 83-jährig verstorben ist. In unserem Nachruf erinnern wir an einen Ausnahme-Architekten, der das Gesicht der Stadt Frankfurts wie kein anderer geprägt hat.



Wohnraum in Frankfurt, teuer wie nie

In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Wohnungspreise in manchen Frankfurter Stadtteilen verdoppelt bis verdreifacht. Wohnungssuchende weichen deshalb zunehmend nach Offenbach aus.



Sodomie in Hessen

Seit vier Jahren ist Sex mit Tieren in Deutschland gesetzlich verboten. Ist die Sodomie damit gebannt? Von wegen, sagt die hessische Tierschutzbeauftragte Madeleine Martin im Interview.



Rennbahn-Räumung nach jahrelangem Rechtsstreit

Der Renn-Klub hatte sich bis zuletzt mit allen Mitteln dagegen gewehrt. Doch der Bundesgerichtshof (BGH) hielt die Räumung für rechtens: Am Donnerstag hat die Gerichtsvollzieherin Roswitha Thiele das Gelände an Vertreter der Stadt übergeben.



Bundestagswahl am Sonntag

Vor der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag blicken wir zurück: Wie haben die Menschen im Rhein-Main-Gebiet in der Vergangenheit gewählt?



