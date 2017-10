Prozess um Tod von Silke Thielsch, Mordfall Johanna, Schnüdel: Top 5-Artikel: Das hat Frankfurt diese Woche bewegt!

Mordfall Johanna. Täter hatte Fessel-Sex im Maisfeld mit 14-Jähriger

Jahrelang hat die Polizei nach dem Mörder der achtjährigen Johanna gesucht – auch Massentests brachten keinen Erfolg. Nun die Überraschung: Ein Mann wurde festgenommen. Fessel- und Sexspiele mit einer 14-Jährigen in einem Maisfeld im August in Nidda haben die Ermittler auf die Spur des mutmaßlichen Mörders von Johanna geführt.

Lesen Sie hier den ganzen Artikel

Eintracht gegen Schweinfurt: Wer sind diese Schnüdel überhaupt?

Natürlich träumen die Schweinfurter von der Pokal-Sensation: Die große Eintracht schlagen, an alte Zeiten anknüpfen, ganz Deutschland auf Schweinfurt schauen lassen. Wir haben vor dem Spiel auf Eintracht-Gegner Schweinfurt geblickt und uns gefragt: Wie viel ist noch übrig vom Glanz vergangener Tage?

Hier geht es zum ganzen Artikel

Prozess um den Tod von Silke Thielsch

Ein Fall, der die Region erschüttert hat und die Gemüter erhitzt: Im September 2015 wollte ein Paar nach einem Volksfest endlich Zeit für sich haben, standen knutschend am Fahrbahnrand. Ein Autofahrer fuhr das Paar um, die 41-jährige Silke Thielsch kam dabei ums Leben. Seit Dienstag steht der Todesfahrer in Frankfurt vor Gericht.

Alles rund um den Fall finden Sie in unserem Dossier



Frankfurter Gesamtschullehrer sind am Rand ihrer Kräfte

Die Lehrer an Frankfurts Gesamtschulen stehen an der Grenze der Belastung: An elf von 15 Schulen haben die Kollegien sogenannte Überlastungsanzeigen ans Kultusministerium gestellt. Sie können die Arbeit nicht mehr bewältigen. Dies berichten Personalräte.

Lesen Sie hier den Artikel

Die Frankfurter Brand-Serie 2017

Der Brand einer Kita im Frankfurter Stadtteil Dornbusch in der Nacht zum Montag schließt an eine Feuer-Serie an, die die Stadt Frankfurt seit Monaten in Atmen hält.

Hier geht es zur Chronologie