Vom Blütenstaub, der aktuell alles gelb macht, über fiese Frankfurter bis hin zum Radrennen "Eschborn-Frankfurt". Diese Geschichten haben unsere Leser in dieser Woche beschäftigt.

Das sind die 10 schlimmsten Frankfurter aller Zeiten

Terroristen, Serienmörder, KZ-Kommandanten: Im Laufe der Jahrhunderte hat die Stadt Frankfurt eine Menge Ungeheuer hervorgebracht. Wir haben zehn richtige Fieslinge vorgestellt. Zum Artikel geht es hier.

Deshalb bleiben die Autos weiterhin gelb

Momentan sind nicht nur Autos andauernd mit gelben Blütenstaub bedeckt. Der Baum, der dafür verantwortlich ist, blüht dieses Jahr früher und besonders gut. Welcher das ist, erfahren Sie hier.

Das Radrennen "Eschborn-Frankfurt"

Am 1. Mai war Frankfurt wieder im Radsportfieber. Hunderte Radfahrer fuhren beim Klassiker Frankfurt-Eschborn durchs Ziel. Wir haben das Rennen in einem Liveticker verfolgt.

Böser Scherz mit Bordell-Eröffnung im „Goldenen Adler“

Einen bösen Scherz haben sich Unbekannte in Frankfurt-Höchst erlaubt: Mit einem Aushang am frisch sanierten „Goldenen Adler“ wurde angekündigt, dass die Stadt dort ein Bordell eröffnen werde. Was es damit genau auf sich hat, erfahren Sie hier.

Wie ein Mord auf der Zeil Kriminalgeschichte schrieb

Am 26. Februar 1904 geschieht im Geschäftshaus Zeil 69 ein grausamer Mord. Ein blutiger Fingerabdruck am Hemdkragen des ermordeten Klavierhändlers Hermann Lichtenstein schreibt dabei Kriminalgeschichte. Hier geht es zum Artikel.