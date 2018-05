Am Mittwoch fallen am Dom-Römer-Areal die Bauzäune. Dann können nicht nur Frankfurter, sondern auch Touristen durch die neue Altstadt flanieren. Unser Reporter hat sich mit Tourismus-Chef Thomas Feda darüber unterhalten, warum Besucher aus aller Welt kommen sollten, um sich Frankfurts neueste Attraktion anzusehen.

Die neue Altstadt öffnet bald. Jetzt müssen die Touristen gar nicht mehr nach Rothenburg oder Heidelberg weiterfahren, oder?

THOMAS FEDA: Das ist nicht das gleiche. Natürlich ist die neue Altstadt eine Attraktion und ein Anziehungspunkt für Touristen. Wer schon einmal hindurch gelaufen ist, kennt diesen „Wow“-Effekt. Aber in erster Linie erleben wir dort eine Stadtreparatur. Die Altstadt ist eine wunderbare Brücke zwischen Alt und Neu. Für die Vermarktung von Frankfurt ist sie eine Sternstunde.

Das macht ihren Job in den nächsten Monaten ja dann einfach . . .

FEDA: Nein, es macht ihn intensiver. Wenn eine Stadt wie Frankfurt plötzlich erzählt, dass sie eine neue Altstadt hat, müssen wir das den Leuten erstmal erklären. Frankfurt gilt generell eher als kühle Geschäftsreisestadt. Und unser Markenkern wird auch immer die internationale Finanz- und Wirtschaftsmetropole bleiben. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, das zeichnet uns aus. Aber mit der Altstadt können wir den Blick für das „zweite Frankfurt“ schärfen.

Bild-Zoom Foto: Rainer Rueffer-- FRANKFURT AM MA Das Stadtmarketing ist seine Aufgabe: Seit mehr als zehn Jahren leitet Thomas Feda die städtische Tourismus und Congress GmbH. Die neue Altstadt will er nutzen, um noch mehr Touristen in die Mainmetropole zu locken.

Inwiefern?

FEDA: Die Altstadt zeichnet Frankfurt weicher. Die Häuser haben teilweise eine jahrhundertelange Historie. Und Historie macht sympathisch. Mit der Altstadt können wir Geschichten um Frankfurt herumerzählen, die für Touristen neue Perspektiven schaffen.

Welche Geschichte wollen Sie denn erzählen?

FEDA: Die Geschichte der historischen Stadt, die in den Köpfen der Menschen nicht unbedingt präsent ist. Die Frankfurter Wurst zum Beispiel hat ihren Ursprung in der Altstadt und wurde schon zu den zehn Kaiserkrönungen verteilt, die zwischen 1562 und 1792 auf dem Römerberg stattfanden.

Wie zeigt sich dieser historische Aspekt denn in der Altstadt: Infotafeln?

FEDA: Es wird keine zigtausenden Infotafeln geben und auch kein Freizeitpark entstehen. Das ist ein Stadtviertel, das zeigen wir her, genauso wie Höchst. Vielleicht wird es die Möglichkeit geben, über QR-Codes an Informationen zu kommen.

In dieser Sache bleiben Sie also der bisherigen Kommunikation der Stadt treu, dass die Altstadt ein Wohnviertel sein soll und kein Touristenmagnet?

FEDA: Es ist ein Wohnviertel. Aber es wird auch ein Touristenmagnet. Diesen Spagat müssen wir gehen. Es wäre grob fahrlässig, wenn ich als Tourismus-Verantwortlicher eine Chance wie die Altstadt ignorieren würde.

Was haben Sie denn für ein Budget für die Vermarktung?

FEDA: Die Eröffnungsfeier kostet rund 1,5 Millionen Euro. Aber für die Altstadtvermarktung wird es keinen speziellen Etat geben. Natürlich fokussieren wir uns anfangs darauf: Wir haben Broschüren gedruckt, die Titelbilder wurden neu ausgerichtet und auch Pauschalreisen mit „Altstadt-Paket“ wird es geben.

Langer Begleiter des Projekts Thomas Feda wurde 1967 im mittelfränkischen Langenzenn (Bayern) geboren. Von 1987 an diente er 13 Jahre lang als Soldat bei der Bundeswehr. clearing

Was erhoffen Sie sich denn von der Altstadt?

FEDA: Ich rechne mit zwei Millionen Besuchern im Jahr. Das ist aber nur eine grobe Schätzung. Und sie ist nicht sehr hoch angesetzt.

Es kommen sowieso immer mehr Touristen nach Frankfurt. Gleichzeitig ist die Innenstadt vergleichsweise klein. Wann wird es zu viel?

FEDA: Sie sprechen das Thema „Overtourism“ an. Für die Kollegen aus Barcelona, Prag oder Amsterdam ist das bereits ein großes Problem. In Berlin mussten sie mittlerweile Mediationsgruppen einrichten, weil sich die Bevölkerung durch die vielen Touristen in den Szene-Stadtteilen gestört fühlt. Aber in Frankfurt erkenne ich das noch nicht. Und ich sehe deshalb auch keinen Bedarf, das vorzeitig zu regeln.

Als ich mit einer Kollegin über diese Frage sprach, meinte sie, sie gehe nur noch selten auf die Zeil, weil ihr dort zu viele Touristen unterwegs seien.

FEDA: Das sehe ich nicht so. Das sieht auch der Einzelhandel nicht so und die Hoteliers auch nicht. Ich finde es belebend, wenn am Römerberg ein paar Gruppen stehen und fotografieren. In Barcelona ist das etwas anderes, dort wird man durch die Altstadt geradezu hindurchgeschoben. Aber in Frankfurt ist das kein Thema. Die Stadt verträgt noch Touristen.

Was hat Frankfurt denn noch für ein touristisches Potenzial?

FEDA: Als ich vor zehn Jahren angefangen habe, habe ich die Prognose aufgestellt, dass wir bis 2020 10 Millionen Übernachtungen pro Jahr erreichen könnten. Damals gab es einen Aufschrei, jetzt stehen wir kurz davor, es zu schaffen. Mittelfristig kann die Stadt auch auf 15 Millionen Übernachtungen zumarschieren. Und Frankfurt hält das aus.

Bild-Zoom Foto: Rainer Rueffer-- FRANKFURT AM MA Thomas Feda im Gespräch mit Reporter Alexander Gottschalk.

Wird die Altstadt den Umsatz der Tourismusbranche merklich nach oben ziehen?

FEDA: Davon gehe ich aus. Berechnet haben wir das aber nicht. Der Bruttoumsatz der Tourismusbranche in Frankfurt beträgt 4 Milliarden Euro pro Jahr. Vor allem die 60 Millionen Tagestouristen im Jahr, die pro Tag durchschnittlich 40 Euro ausgeben, werden noch wichtiger.

Aber mal ehrlich: Es fährt doch niemand extra von Hamburg aus nach Frankfurt, nur um sich die neue Altstadt anzusehen, oder?

FEDA: Aber wir fahren doch auch nach Hamburg, um uns die Elbphilharmonie anzuschauen. Kaum einer weiß ja, dass Frankfurt schon früher eine Altstadt hatte. Viele glauben, man hätte die Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Boden gestampft und direkt Hochhäuser gebaut. Diese andere Seite von Frankfurt hat also schon einen gewissen Reiz.

Den gleichen Reiz wie die Elbphilharmonie?

FEDA: Das ist schwierig zu vergleichen. Hamburg ist touristisch ganz anders positioniert als wir. In Frankfurt werden 70 Prozent aller Übernachtungen geschäftlich generiert. Aber im Individualtourismus sehe ich noch viel Potenzial. Vor allem bei Städtereisen.

Was sind denn die Zielgruppen der Altstadt?

FEDA: Es gibt keine speziellen Zielgruppen. Die Altstadt ist für Städtetouristen, Kulturtouristen, Architekturtouristen und Tagestouristen interessant. Aber genauso für Backpacker, die am Hauptbahnhof ankommen und dann nur zwei oder drei Stunden bleiben.

Zahlt die Altstadt auch auf das wichtige Messe- und Kongressgeschäft ein?

FEDA: Sicherlich. Neben der Infrastruktur entscheiden sich Kongresse auch für die Städte, in denen den Teilnehmern auch etwas geboten wird. Da ist die neue Altstadt ein Trumpf.

Frankfurt historisch Fotos: Die Altstadt im Wandel der Zeit Bald ist es soweit: Am 9. Mai werden nach vierjähriger Bauzeit die Zäune der neuen Altstadt abgebaut. Wir zeigen historische Fotos, die veranschaulichen, wie sich der Antlitz Frankfurts innerhalb des vergangenen Jahrhunderts verändert hat. clearing

Was sind denn die Quellmärkte für die Altstadt-Touristen?

FEDA: Unser Fokus liegt auf dem deutschen Binnentourismus, weil dieser mit Abstand die meisten Übernachtungen generiert. Wir merken aber auch, dass im Ausland das Interesse sehr groß ist. Einerseits in den USA, aber auch in China, Japan oder Korea. Die sind bei Themen wie der Altstadt hochinteressiert, weil sie eine Affinität zu romantischer Architektur haben.

Was gefällt Ihnen den am besten am neuen Viertel?

FEDA: Mir gefällt die „Goldene Waage“ wirklich gut. Immer wenn ich mit einem Gästeführer dort bin, erzählt der mir etwas Neues. Ich finde aber auch das „Rote Haus“ interessant, weil das die erste Metzgerei war – und nicht nur, weil ich selbst gern Frankfurter Würstchen esse. Ein Highlight für mich ist auch der Archäologische Garten unter dem Stadthaus, und dass man die Römerzeit nicht vergessen hat.

Im September wird es das große Eröffnungsfest geben. Wie soll die Altstadt danach dauerhaft attraktiv für Touristen bleiben?

FEDA: Wenn man sich die Viertel in Rothenburg oder Heidelberg ansieht, merkt man, dass sie auch dauerhaft attraktiv bleiben. Das ist in Frankfurt auch so, weil die Altstadt ja im Stadtkern liegt – zum Römerberg geht sowieso jeder Tourist.

Ist es eine Idee, dass das Fest keine einmalige Sache bleibt?

FEDA: In dieser Dimension kann man das nur einmal machen. Aber wer weiß: Es gibt ja Stadtteilfeste wie die Bahnhofsviertelnacht. Vielleicht könnte sich perspektivisch so etwas wie eine kleinere Altstadtnacht entwickeln.

Was ist mit der anstehenden Mainufersperrung. Wie passt die in Ihre Pläne?

FEDA: Ich komme nicht umher, mir Gedanken um die touristische Nutzung zu machen. Logischerweise werden alle Touristen aus der Altstadt auch zum Main runterlaufen, das wird also ein Ensemble bilden. Am Mainufer könnte ich mir einen „Foto-Spot“ vorstellen. Und ich würde auch den Fahrradtourismus forcieren, beispielsweise mit Fahrradständern, an denen man auch Gepäck wegschließen kann.

Was fehlt Ihnen denn in Frankfurt überhaupt noch?

FEDA: Mir fehlt das Meer oder ein 3000 Meter hoher Berg. Aber ernsthaft: Eigentlich fehlt mir nichts, ich bin sehr zufrieden. Gut wäre, wenn man die Hochhäuser noch besser erleben könnte. Beispielsweise mit Aussichtsplattformen. Bis auf den Maintower ist es für uns unglaublich schwer, die Skyline erlebbar zu machen.

Glauben Sie, dass Sie in ihrer Amtszeit noch mal so etwas wie die neue Altstadt erleben?

FEDA: Etwas wie die Altstadt werde ich in dieser Form nicht mehr erleben. Aber ich freue mich darauf, das Museumsufer weiterzuentwickeln. Mit der Eröffnung des Historischen Museums und der weiteren Realisierung des Jüdischen Museums und des Romantik-Museums entwickelt sich die Museenlandschaft in Frankfurt ganz fantastisch.

Sind Sie froh, dass es jetzt endlich losgeht?

FEDA: Ja, ich bin froh, dass die Bauzäune in dieser Woche wegkommen. Jetzt freuen wir uns auf die Reaktionen der Frankfurter und der Besucher. Und für uns beginnt jetzt auch eine Testphase mit den ersten Gästeführungen.

www.fnp.de

Hier finden Sie alle Folgen der

Montagsinterviews.