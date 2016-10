Aktion zur Buchmesse: Tram-Slam: Poetry Slammer on Tour

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Straßenbahnfahrer der Linie 16 wurden gestern auf dem Weg zur Frankfurter Buchmesse von drei Poetry-Slammern überrascht: Die jungen Leute gaben in der Bahn englische Gedichte zum Besten und machten aus der Fahrt kurzerhand eine Poetry Tram:Die drei Poetry Slammer Timo Kurth, Laura Berninger und Eva Schilling standen auf der Fahrtstrecke unvermittelt auf und rezitierten unter anderem „Get Drunk“ von Charles Baudelaire und „Put out my eyes“ von Rainer Maria Rilke. Die Aktion war die Idee des Freundeskreis der Frankfurter Buchmesse, der Standortmarketinggesellschaft FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region und der Kommunikationsagentur BALLCOM Digital Public Reltions.Den Hintergrund der Aktion erläutert Eric Menges, Geschäftsführer der FrankfurtRheinMain GmbH: „Aufgrund des Brexit blicken gerade besonders viele Augen aus dem englischsprachigen Raum auf Frankfurt und die Rhein-Main-Region. Wir erwarten – nicht zuletzt aufgrund des Brexit – zahlreiche neue, internationale Mitbürger hier in der Stadt. Wir wollen mit dieser Aktion den Charakter von FrankfurtRheinMain als weltoffene Metropolregion veranschaulichen, in der spannende Kulturevents selbstverständlich auch auf Englisch stattfinden. Der Poetry Tram hat Flashmob-Charakter und mit einem Augenzwinkern gezeigt, dass Englisch die zweite Sprache in der Mainmetropole ist.“ Frank Pauli von der Frankfurter Buchmesse ergänzt: „Mit dem Poetry Slam in der Straßenbahnbahn wollen wir darauf aufmerksam machen, dass die Buchmesse zu Frankfurt gehört, also haben wir die Aktion bewusst ‚mitten ins Leben‘ von Frankfurt geholt und die Internationalität der Buchmesse sowie der Frankfurter Bürger verdeutlicht.“