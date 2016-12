Ein Frankfurter Original und Kenner der Stadtgeschichte: Trauer um Klaa Rölfche

Frankfurt trauert um eines seiner letzten Originale: Rolf Schmitz ist gestern im Alter von 87 Jahren in Sachsenhausen gestorben. In der Altstadt aufgewachsen, schilderte er als Zeitzeuge das Leben in den engen Gassen, den Horror der Bombennächte und engagierte sich für den Wiederaufbau der Fachwerkhäuser im Herzen Frankfurts.

Für diesen Tag hatte Rolf Schmitz mit Leidenschaft gekämpft. Unübersehbar waren die Freudentränen in den Augen des kleinen Mannes mit dem großen Herzen für seine Heimatstadt, als am 15. Oktober dieses Jahres das Richtfest für die neue Altstadt gefeiert wurde.

Doch seine Erinnerungen an die Kindheit in der erdrückenden Enge der dunklen Gassen waren auch an diesem Tag durchaus zwiespältig, verbargen sich in seiner Kindheit hinter den prächtigen Fassaden doch Armut und katastrophale hygienische Zustände. In winzigen Wohnungen ohne Strom und Wasser, mit Toilette und Waschbecken auf dem Flur, war der Alltag schwer erträglich.

Das Frankfurt der Vorkriegszeit zu dokumentieren und die Erinnerungen an die Flammenhölle im März 1944 wachzuhalten, machte sich Schmitz zur Lebensaufgabe. In Vorträgen und Artikeln, bei Diskussionen und Stadtführungen, in Radio- und Fernsehsendungen und in seiner 2012 erschienen Autobiografie „Ein Groschen fürs Licht“ war stets der Stolz auf seine Heimatstadt spürbar.

Schmitz wurde am 20. Juni 1929 im Krankenhaus Sachsenhausen geboren. „Mein Enkel wird ein Sachsenhäuser.“ So wollte es Opa Karl Schmitz, der dribbdebach ein bekannter Schneidermeister war. Mit dem Säugling kehrte die Mutter heim in die Altstadt. Als Bub war Rolf Schmitz fasziniert von den Römerbergfestspielen, wo so bekannte Schauspieler wie Heinrich George auftraten. 1935 durfte er als Sechsjähriger erstmals selbst dabei sein – zunächst als Statist, später mit dem Kinderchor. Seine Solo-Auftritte mit Frankfurter Liedern vor der Schirn in der Altstadt brachten ihm den Namen „Klaa Rölfche“ ein, unter dem er bis heute stadtbekannt ist. Bei seinem Engagement stand dem technischen Angestellten der Firma Teves stets seine Frau Margarete (85) zur Seite, mit der er zwei Söhne hat. Vor zwei Jahren konnte das Paar Diamantene Hochzeit feiern. Es lebte seit der Heirat am 25. August 1954 in der Schneckenhofstraße. Hier ist Rolf Schmitz gestern gestorben.

Neben dem Richtfest in der Altstadt war der 22. März 2009 einer der Höhepunkte für den Zeitzeugen Schmitz. Am 65. Jahrestag der verheerenden Bombenangriffe, mit denen die gesamt Altstadt vernichtet wurde und die Welt des 14-Jährigen unterging, durfte Schmitz in der Paulskirche eine Rede halten. Dort war er am 23. Februar 1943 konfirmiert worden. Es war die letzte Konfirmation in der Geschichte des Bauwerks.