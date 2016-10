Zehntausende Läufer in Frankfurt auf den Straßen: Traumtag für den Laufsport: Das war der Frankfurt Marathon 2016

Ein Traumtag für den Laufsport: 27 500 Teilnehmer waren gestern bei strahlendem Wetter in Frankfurt, darunter mehr als 8000 Staffelläufer. Polizei und Veranstalter schätzen die Zuschauerzahl auf 500 000. Und die Zuschauer sorgten wie immer für gute Stimmung. „Go Papa go“ oder „Umdreh’n wär’ jetzt auch blöd“, stand auf hochgereckten Pappschildern, „Lauf Jens“ auf einem Schirm. Am Rand der Strecke gab es fast 100 Streckenfeste mit Musik. Die gesamte Veranstaltung blieb friedlich, der Polizei wurden keine Zwischenfälle bekannt. Einen messbaren Anstieg an Einsätzen der Rettungskräfte gab es laut Thorsten Brückner, Sprecher der Feuerwehr, auch nicht zu verzeichnen. tjs

2245 Mal lief Dr. Krüll sein Rennen

Läuft für Schumi und für Hillary: Der Sportarzt Joey Krüll aus Mönchengladbach.

Dr. Joey Krüll dürfte ein Rekordhalter sein. „Es wird mein 2245. Marathon“, sagt der Sportarzt aus Wegberg bei Mönchengladbach. Den roten Ferrari-Overall trägt er für Michael Schumacher, die US-Fahne, die um die Schulter liegt, soll Hillary Clinton helfen. „In den USA hat mir das viel Beifall gebracht.“ Auf eine Spitzenzeit ist Krüll nicht aus: „Ich will unter 4.30 Stunden bleiben, schließlich muss ich morgen um sechs Uhr wieder in der Praxis stehen.“ Der 58-Jährige Mediziner läuft seit 40 Jahren Marathons, auch Ultra-Marathons. Seine längste Strecke bislang waren 162 Kilometer. Im Schnitt einen Lauf pro Woche, über 40 Jahre, wie geht das? Joey lacht. „Ich habe zehn Jahre lang nicht arbeiten müssen“, sagt er. Bis ihn riskante Finanzgeschäfte wieder in die Praxis gezwungen haben. tjs

Auch sie brauchen eine gute Lunge

Als die Läufer in Höchst, dem Wendepunkt des Marathons, auf den Andreasplatz einbiegen, erklingt „When the Saints Go Marching In“. Denn heilig ist den Höchstern „ihr“ Marathon, der schließlich 1981 dort aus der Taufe gehoben wurde. Das Blasorchester Höchst unterstützt die Sportler sehr mehr als einem Dutzend Jahren mit einem ganz eigenen Marathon, nämlich guten dreieinhalb Stunden Dauer-Musizieren. Dafür brauchen die Bläser ebenso kräftige Lungen wie die Sportler. Das Orchester des Musikvereins Unterliederbach, der gerade sein 60jähriges Bestehen gefeiert hat, ist Garant für Stimmung am Andreasplatz, wo diesmal auch der HR seine Kameras aufgebaut hatte.

Mit Blasmusik schickten die Höchster den Tross zurück.

„Es hat nur einmal geregnet“, erinnert sich Vorsitzender Franz Lindenthal an die Jahre der Marathon-Unterstützung. Für die Läufer gab es außer Gospel vorrangig flotte Titel wie Swing-Klassiker, Märsche, Mariacchi-Melodien und Evergreens wie „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“. hv

Einsammeln der Letzten

Horst Jendrasch will noch nicht zu Josef Kiesl ins Auto steigen.

Josef Kiesl fährt den „Besenwagen“, der schon eher eine kleine Kolonne ist: Kiesl im Führungsfahrzeug, dahinter ein BMW X 5 für die Läufer, dann noch ein BMW und schließlich die Polizei. Sie gibt die Strecke wieder frei. Kiesl ist den Besenwagen schon oft gefahren. „Ich kenne schon viele der Läufer“, sagt der Ingenieur aus Darmstadt. Zum Beispiel den Marathon-Senioren Horst Jendrasch, der fast schon über die Alte Brücke schlendert. „Horst ist 80 Jahre alt“, sagt Kiesl respektvoll. Dann hält er, steigt aus und fragt den näher kommenden Jendrasch: „Willst du nicht einsteigen?“ Jendrasch lehnt, anders als im Vorjahr, ab. Doch er beendet sein Rennen auf der Brücke. Wenige hundert Meter weiter erlebt Kiesl eine Tragödie aus dem Alltag des Besenwagens: Eine junge Sportlerin kämpft verzweifelt, quält sich vorwärts. Sie ist zu langsam. Kiesl läuft neben ihr her und überzeugt sie, im X 5 Platz zu nehmen. Hinter ihnen rollt der Verkehr wieder an. tjs

