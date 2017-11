Gastro-Kolumne: Treffen der Gourmet-Größen

In den ersten Jahren musste Hans B. Ullrich, Initiator des Rheingau Gourmet & Wein Festivals , um die Großen der Branche ganz schön kämpfen. Doch nach mehr als zwei Dekaden hat sich die Veranstaltung in Eltville längst zu einem weltweit bekannten Genuss-Event entwickelt. Etliche Küchenkünstler aus dem In- und Ausland standen im Kronenschlösschen bereits am Herd. „In den vergangenen 21 Jahren hat ein Drittel aller Drei-Sterne-Köche am Festival teilgenommen“, sagt Ullrich stolz.

Diese Erfolgsgeschichte möchte er vom 22. Februar bis 11. März 2018 fortsetzen. Ein kurzer Blick in das neue Programm zeigt, dass ihm das auch gelingen dürfte. Den Auftakt bildet wie immer die Welcome-Party im Kloster Eberbach: Zwölf hochkarätige Köche und 22 namhafte Winzer machen Appetit auf die folgenden Lunches, Dinner, Workshops und Tastings. Danach folgen Schlag auf Schlag 60 Veranstaltungen. Während es sich mittags meistens um Themen-Events handelt, stehen abends die Köche im Fokus.

Zu den Highlights zählen der Trüffel-, der Kaviar- und der Hummer-Lunch. Ersteren moderiert Ralf Bos vom gleichnamigen Feinkostunternehmen. „Er ist der deutsche Trüffelhändler schlechthin“, so Ullrich, „und weiß über die seltenen Delikatessen, beispielsweise die schwarzen Trüffel aus dem Périgord und die weißen Trüffel aus dem Piemont, bestens Bescheid.“ Um die Mittagszeit findet auch die Veranstaltung statt, die ganz im Zeichen von Schloss Vaux steht. Zu Tasting und Lunch treffen sich die Gäste ausnahmsweise in den Räumen der traditionsreichen Sektmanufaktur. Dort kommen fünf erstklassige Schaumweine in Verbindung mit einem viergängigen Menü von Simon Stirnal, dem Küchenchef des Kronenschlösschens , auf die Tafel.

Wer lieber zum Dinner in den Rheingau fährt, kann zwischen deutschen Zwei-Sterne-Köchen wählen, die bisher noch nicht auf der Teilnehmerliste standen. Als da wären Diethard Urbansky aus dem Dallmayr in München und Thomas Martin, der das Küchenteam von Jacobs Restaurant in Hamburg leitet. Oder Tristan Brandt aus dem Opus V in Mannheim: Mit seinen 32 Jahren ist er schon ein ganz Großer unter den deutschen Köchen und hat dem Veranstalter zufolge „einen Ruf wie Donnerhall“.

Noch ohne Stern, aber bereits ausgezeichnet sind die Sieger des „S.Pellegrino Young Chef“. Um den begehrten Titel bewerben sich jedes Jahr junge Köche aus mehr als 90 Ländern. Ein paar der vielversprechendsten Talente stellen ihre Fähigkeiten bei einem Galadinner unter Beweis. Neben dem Gewinner des aktuellen Vorentscheids für Deutschland und Österreich gehören auch der Erst- und Zweitplatzierte dazu. Ebenfalls mit dabei ist der Vorjahressieger in derselben Kategorie.

Gäste mit Vorliebe für ethnische Küchen können stattdessen zum ersten Mal einen Lunch von Anuraag Ramkalawon aus dem Hotel Essque Zalu in Sansibar buchen. „Er gilt als bester Koch der Insel und bereitet ein viergängiges Gewürzmenü zu“, erzählt Ullrich. Das vor der Küste von Tansania liegende Eiland beliefert die Welt schließlich mit Ingwer, Muskat, Nelken, Pfeffer und Zimt. Nach dem großen Erfolg beim vergangenen Festival kommt Vineet Bhatia auch 2018 wieder in den Rheingau. Seine indischen Spezialitäten haben dem Spitzenkoch in London viele Preise eingebracht. Mit Gal Ben Moshe steht zudem ein Experte der israelischen Küche auf dem Programm. Er ist Chefkoch und Betreiber des Glass in Berlin. Sechs israelische und sechs deutsche Winzer stellen die passenden Gewächse bereit.

Insgesamt werden 443 Weingüter aus 18 Ländern vertreten sein – darunter auch Exoten wie Armenien. Leider geht das nächste Festival ohne Köchinnen über die Bühne. „Es ist schwer, die Damen zu verpflichten“, erklärt Ullrich. Das gilt aber nicht für die Winzerinnen: „Berühmten Wine Ladies“ wie Dorothee Zilliken von der Mosel, Andrea Wirsching aus Franken und „Nahe-Prinzessin“ Caroline Diel ist sogar eine eigene Veranstaltung gewidmet.

Frauenpower macht sich seit 1. November auch im Kronenschlösschen bemerkbar. Mit Johanna Bächstädt ist Ullrichs Tochter in den Familienbetrieb eingestiegen. Zurzeit fungiert sie quasi als Mädchen für alles. In einigen Jahren soll sie allerdings in die Fußstapfen ihres Vaters treten.

Das Festival

Eltville-Hattenheim, Rheinallee, Hotel Kronenschlösschen, 22.2. bis 11.3. 2018, Anmeldungen unter Telefon (0 67 23) 6 40, E-Mail info@kronenschloesschen.de oder www.rheingau-gourmet-festival.de.