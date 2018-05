Bei der Frankfurter Domina Mistress Solitaire können sich Kunden fallen lassen, Phantasien ausleben und an ihre Schmerzgrenze gehen. Sie ist in ihrem BDSM-Studio „immer eine Peitschenlänge voraus“. Auf unseren 360-Grad Bildern erhaltet Ihr einen tiefen Einblick in die Welt des lustvollen Schmerzes.

Das Studio der Domina befindet sich in einer Wohnung nahe der Frankfurter Stadtmitte. Auf den ersten Blick eher unscheinbar. Es ist gemütlich und hell eingerichtet, viele goldene Verzierungen und Dekor in gläsernen Vitrinen. Schärft man den Blick, entdeckt man dazwischen jedoch schon auf den Kommoden drapierte Handschellen. Auf dem Couchtisch das Buch „Der wahre Dominaführer“. Sie auf dem Titelbild.

Die "Folterkammer"

Öffnet die „Herrin“, wie sie von ihren Kunden gerne genannt wird, jedoch die Tür zum Nebenraum, befindet man sich in einer ganz anderen Welt. Ihre Kunden erfahren vor allem in diesem Raum die „Macht der Unterwerfung“. Für jede Art von Spiel ist die Domina vorbereitet. BDSM, SM, Clinic oder Bondage: Hier bekommen die Klienten alles was sie wünschen.

Auf einer mit rotem Leder bezogenen Streckbank fesselt sie ihre Kunden oder sie sperrt sie kurzerhand in einen Metallkäfig ein. Die Wände des in rotem Licht gehüllten Raums sind mit unzähligen Ledermasken, Peitschen, Gerten und Seilen behängt. Ungewöhnliche Geräte fallen auf: Ein Elektroschocker, Marke Eigenbau oder ein Vakuumgerät, welches auf der Streckbank zu finden ist. Nehmt Euch Zeit, in diesem Raum gibt es viel zu entdecken!

Auf Seite zwei geht es weiter mit dem virtuellen Rundgang durch das BDSM-Studio