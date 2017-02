Bahnhofsviertel besonders betroffen: Trickdiebe in Frankfurt immer dreister: Hotelgäste stehlen sogar Matratzen

Trickdiebe und Einbrecher machen auch vor Hotels nicht Halt. Besonders betroffen ist in Hessen das berüchtigte Frankfurter Bahnhofsviertel. Den Hotels machen aber auch andere Diebstählen zu schaffen – die ihrer Gäste.

Eine Warnung vor Einbrechern beunruhigt im Frankfurter Bahnhofsviertel manchen Hotelgast. „Zu Ihrem eigenen Schutz möchten wir Sie (. . .) dringend bitten, Ihre Wertsachen und jegliches Geld im Safe aufzubewahren“, heißt es auf den Flyern, die nach einer Einbruchsserie in einer Straße des Viertels ausgelegt wurden. Die Gäste werden auf Deutsch und Englisch zudem aufgefordert, „beim Verlassen des Zimmers darauf zu achten, dass Ihre Tür auch wirklich verschlossen ist“.

Verbrechen überall ?

Irritiert von den Dealern, den Drogenabhängigen, dem Dreck und dem Urin-Gestank rund um den Hauptbahnhof, hat mancher Reisende bei der Lektüre des Flyers das Gefühl, in einer Hochburg der Kriminalität gestrandet zu sein. Andere sind dankbar für die Information und die Sensibilisierung. Wie sinnvoll sind also solche Hinweise? „Das liegt schlichtweg im Ermessen eines jeden Unternehmers“, heißt es beim Hotel- und Gastronomieverband Dehoga in Berlin.

Bild-Zoom Foto: Susanne Goldstein (dpa) Eine schriftliche Warnung vor eventuellen Dieben hat ein Hotel im Bahnhofsviertel für seine Gäste ausgelegt.

Sicher ist: Hotels sind für Taschen- und Trickdiebe, Räuber und Einbrecher kein Tabu. Statistiken zur Kriminalität in Hotels haben aber weder die Polizei, noch der Dehoga. Auf eine Umfrage des Dehoga bei den Mitgliedern zu Diebstählen im Hotel gab es – anders als bei anderen Themen – kaum Antworten, wie der hessische Dehoga-Sprecher, Sebastian Maier, sagt. „Das ist kein Thema, das die Branche beschäftigt“, schließt er daraus.

Allein im Frankfurter Polizeibericht finden sich für den Januar einige Fälle. Kürzlich nahmen die Beamten im Bahnhofsviertel einen Mann fest, der in einer Hotellobby den unaufmerksamen Moment einer Chinesin ausnutzte, um ihr mehrere hundert Euro sowie Kredit- und Debitkarten zu stehlen. Dank der Videoüberwachungsbänder konnte die herbeigerufene Streife den Dieb wenige Stunden später auf frischer Tat in einer Straßenbahn überführen: Er griff gerade einem Asiaten in die Tasche.

Mehrere Gäste eines Hotels in Sachsenhausen schlugen drei Trickdiebe in die Flucht. Die unbekannten Männer hatten sich im Foyer neben den Sessel eines Belgiers gestellt und einfach seine Tasche gegriffen. Zeugen verfolgten die flüchtenden Täter, die daraufhin die Tasche fallen ließen. Wiederum im Bahnhofsviertel war wenige Tage zuvor in einem Hotel ein Nachtportier Opfer von drei bewaffneten Räubern geworden. Die unbekannten Männer erpressten mit vorgehaltener Schusswaffe mehrere hundert Euro und flüchteten.

„Die Täter nutzen die Unaufmerksamkeit aus oder schaffen eine Situation, in der man abgelenkt ist“, sagt der Polizeisprecher Manfred Füllhardt. „Wenn der Hotelgast an der Rezeption im Gespräch ist, Unterlagen sortiert oder in der Lobby sitzt und seine Tasche neben sich stellt“, nennt er als Beispiele. Typische Orte, an denen sich den Dieben eine gute Gelegenheit biete, seien Bahnhöfe und Flughäfen, aber eben auch Hotels. Und davon gibt es im Bahnhofsviertel besonders viele.

Alles geht mit

Andere Diebe haben es nicht auf das Hab und Gut der Hotelgäste abgesehen, sondern lassen als Gäste Hotel-Eigentum mitgehen. Bademantel, Handtücher und Pantoffeln sind nach Einschätzung von Fachleuten das klassische Diebesgut. So mancher Hotelgast schreckt aber auch nicht vor Pflanzen, Bildern, Fernbedienungen oder sogar TV-Geräten und Matratzen zurück, wie der Dehoga berichtet.

„Die gute Matratze wird schon mal durch einen billigen Ersatz aus dem Supermarkt ausgetauscht“, berichtet Maier. Auch Fernsehgeräte würden gelegentlich mitgenommen, „in dem Irrglauben, es würde nicht auffallen“. „Aber auch der Diebstahl eines Bademantels ist eine Straftat“, betont Maier. Die Branche geht von einem Millionenschaden aus“, sagt der Sprecher des Dehoga Bundesverbands, Christopher Lück. Genauer lasse sich die Summe allerdings nicht fassen.

Wenn einem Gast ein Parfüm oder Shampoo besonders gefällt, sollte er an der Rezeption fragen, ob er eine Flasche mitnehmen oder kaufen kann, rät Lück.

„Aber nicht einfach am Wagen im Flur vorbeigehen und die 35er-Packung Conditioner einstecken.“ Die Fläschchen seien keine kostenlose Giveaways, sondern ausschließlich für die Nutzung während des Hotelaufenthalts bezahlt.

Mit ihren kleptomanischen Gästen gehen die Hotels unterschiedlich um, wie Maier erzählt. Manche drückten ein Auge zu. Andere schickten dem Gast eine Rechnung, wenn etwa der teure Bademantel fehlt.

Einige Häuser böten aber neben Körperpflegeprodukten auch Bademäntel, Matratzen und andere begehrte Einrichtungsgegenstände zum Kauf an.