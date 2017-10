Ruhestörung am Schönplatz: Trinkhalle im Gutleutviertel: Säufer und Dealer nerven Anwohner

So manches "Wasserhäuschen" hat den Namen nicht verdient, sondern ist Anziehungspunkt für Trinker. Letztere sorgen derzeit für Ärger auf dem Schönplatz, stören Anwohner. Auch Drogendealer treiben dort ihr Unwesen. Zwar sorgt die Polizei immer wieder für Ordnung, doch allzu ernst nimmt sie keiner.

Selten wird ein Platz seinem Namen weniger gerecht: Der Schönplatz im Gutleutviertel. Drei Gruppen aus jeweils vier bis fünf Personen finden sich gegen 21 Uhr an einem Dienstagabend auf dem Rondell zwischen der Schönstraße und der Hardenbergstraße ein. Welche der Gruppen mehr Alkohol intus hat, ist schwer auszumachen. Eine Gruppe hört laute Schlagermusik aus einem tragbaren Audiogerät, einem „Ghettoblaster“. Am Tisch gegenüber der Trinkhalle sitzen zwei Osteuropäer und ein Deutscher, alle offensichtlich trinkfest; vor ihnen stehen etliche Flaschen voller Spirituosen.

Eine andere Gruppe hat sich in die Dunkelheit des Spielplatzes auf dem Rondell verzogen. Plötzlich knallt es ohrenbetäubend. Die „Polenböller“ vertreiben die letzten nicht zwielichtig aussehenden Menschen. Was die Pyromanen auf dem Spielplatz ansonsten noch so treiben, verdeutlicht ein Satz, den ein Mann einem anderen laut zuruft: „Ich hab’ dir doch eben gesagt, dass ich Kokain dabei habe!“

Traurige Routine

Bis auf die Böllerschüsse gehört diese Szenerie auf dem Schönplatz zur traurigen allabendlichen Routine für die Anwohner. Zwei von ihnen haben genug davon – und machten ihrem Ärger jüngst Luft in einem Schreiben an die Frankfurter Neue Presse. „Jeden Abend ab 20 Uhr treffen sich dort besoffene Gestalten, grölend und dröhnend laute Musik abspielend“, klagen sie. Ihre Namen möchten sie aus Furcht vor den Ruhestörern nicht in der Zeitung lesen.

Nach ihrer Beschreibung dauerten die „Konzerte“ und Gelage der Betrunkenen meist bis in die frühen Morgenstunden. Dass die Trinkhalle am Schönplatz erst um 2 Uhr nachts schließe, befördere die missliebigen Zustände noch. Auch an den Wochenenden sei eine vernünftige Nachtruhe kaum mehr möglich. „Und auch das Fensterschließen hilft nicht wirklich“, klagen die beiden Anwohner. Bis vor einem halben Jahr sei der Schönplatz ein beliebter Treffpunkt für die Bürger nach Feierabend gewesen: „Belebt, aber nicht laut, zentral und doch gemütlich – und mit freundlichen Nachbarn“, erinnern sich die Briefschreiber wehmütig. Dann habe die Stadt nach einer gut gemeinten Anregung des Ortsbeirates 1 die Grundlage für die Störenfriede geschaffen: Gegenüber der Trinkhalle wurden Tische und Bänke montiert. „Damit begann der Ärger für uns Nachbarn“, schreiben die Anwohner. Ein Klarinetten- und ein Trommelspieler hätten sich ab dann allabendlich dort getroffen. Die Stadtpolizei habe dies zwar nach kurzer Zeit verboten und auch Ordnungshüter ließen sich blicken, um für Ruhe zu sorgen. Doch kaum seien diese verschwunden, setze das alkoholisierte Klientel seine lautstarke Sause fort.

Zu wenig Ordnungshüter?

Das Ordnungsamt kann angeblich nicht viel unterbinden: „Alkoholkonsum ist in Deutschland in der Öffentlichkeit nicht untersagt. Wir können nur einschreiten, wenn die Nachtruhe ab 22 Uhr gestört und Müll nicht ordnungsgemäß entsorgt wird“, sagt Pressesprecher Ralph Rohr. Man verweise sich beschwerende Anwohner regelmäßig auf das Sicherheitstelefon der Stadtpolizei. Dieser Service werde auch in Anspruch genommen. Das sehen die beiden Klage führenden Anwohner aber ganz anders: Das Ordnungsamt bitte Anrufer meist um Geduld, da nicht ausreichend Personal zur Verfügung stehe...

Als nicht zuständig und damit machtlos geriert sich das Ordnungsamt auch in Sachen Drogenhandel auf dem Schönplatz. Immerhin will Rohr nun die Landespolizei informieren, ebenso über das Zünden von Böllern. „Wir selbst werden im Rahmen unserer Zuständigkeit das Augenmerk verstärkt auf den Platz richten“, kündigt er an. Um gleich darauf wieder einzuschränken, Sanktionen seien schwierig, da „Täter“ oft nicht feststellbar seien.