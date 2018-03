Frankfurter Nahverkehr: Trotz S-Bahn-Tunnel-Sperrung: Verdi ruft zu Warnstreik auf

Wegen eines Warnstreiks und des gesperrten S-Bahn-Tunnels wird der öffentliche Nahverkehr in Frankfurt am kommenden Mittwoch überwiegend lahmgelegt.

Wegen eines Warnstreiks und des gesperrten S-Bahn-Tunnels wird der öffentliche Nahverkehr in Frankfurt am Mittwoch (28.3) überwiegend lahmgelegt. Wie eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Freitag mitteilte, wollen kommenden Mittwoch die Beschäftigten des kommunalen Nahverkehrs in Frankfurt und Wiesbaden ganztägig die Arbeit niederlegen. In der Main-Metropole sind davon die U- und Straßenbahnen betroffen, in Wiesbaden die Busse.

Da in Frankfurt ab Montag der S-Bahn-Tunnel für zwei Wochen gesperrt wird, stehen am Mittwoch dann nur noch Busse zur Verfügung. Deren Fahrer werden nach Verdi-Angaben nach einem anderen Tarif bezahlt. U- und Straßenbahnen sollten neben den Bussen eigentlich die fehlenden S-Bahn-Verbindungen ersetzen. Verdi fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat. (dpa)