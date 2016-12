Jahresrückblick: Tunnelsperrung, Schießerei, Eisenbahn-Reiner und mehr: Das bewegte Frankfurt in 2016

Von Silvester über die Schießerei in der City bis hin zum Unwetter und Eisenbahn-Reiner – diese und viele andere Ereignisse haben in Frankfurt für Aufreger und emotionale Momente gesorgt. Wir haben die Highlights 2016 für Sie zusammengefasst.

Es war wieder mal ein bewegendes Jahr für Frankfurt. Verschiedene Ereignisse sorgten für eine Berg- und Talfahrt der Gefühle. Es wurde gefeiert, gebaut, gelacht, diskutiert und lamentiert. Welche Themen die Frankfurter in 2016 beschäftigten, haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Das Jahr startete mit einschneidenden Ereignissen, die hinsichtlich der Flüchtlingspolitik nachhaltig politischen und gesellschaftlichen Zündstoff entfachten: Die sexuellen Übergriffe auf Frauen in Köln und anderen deutschen Städten. Auch in Frankfurt gingen in Tagen nach dem geschichtsträchtigen Jahreswechsel Anzeigen von Frauen ein. Mehr dazu lesen Sie in unserem Dossier .

Vereiste Straßen, Gehwege und Autos: Ende Januar sorgte Blitzeis für Rutschpartien, Verkehrschaos und Unfälle auf den Straßen in Frankfurt und Umgebung. Auch am Frankfurter Flughafen kam es zu Beeinträchtigungen aufgrund des eisigen Naturspektakels.

Die Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt ist eines der architektonischen Highlights, dass 2016 für Gesprächsstoff sorgte. Vor allem wegen des neuen Stadthauses, dass 25,3 Millionen Euro gekostet hat und wegen eines fehlenden Nutzungskonzeptes stets umstritten war. Alles rund um das riesige Bauprojekt zwischen Dom und Römerberg lesen Sie in unserem Dossier.

Im März wurde das Richtfest am Rohbau des neuen Henninger Turm gefeiert. Mit einer Höhe von 140 Metern soll der Solitär eines der höchsten Wohnhochhäuser in Deutschland werden.

Im Frühjahr beherrschte die Kommunalwahl in Frankfurt die Berichterstattung. Allein in Frankfurt traten 20 verschiedene Listen an, 985 Kandidaten stellten sich zur Wahl. Ein politisches Thema, das wir in einem Dossier festgehalten haben.

Die unhaltbaren Zustände im „Rumänen-Lager“ in der Gutleutstraße erhitzte die Gemüter. Die Stadtteilpolitiker forderten von der Stadt eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe, um das Lager aufzulösen und für die Menschen Hilfs- und Integrationsangebote zu schaffen. Im Frühjahr ist das illegale Barackenlager geräumt worden.

