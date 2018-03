Raubmord: Überfall auf Juwelierpaar bald vor Gericht

Ein älteres Juwelierehepaar aus Griesheim wurde im Oktober Opfer eines Raubüberfalls in der eigenen Wohnung. Der Mann starb, die Frau überlebte verletzt. Drei Moldawier konnten noch am Tatort festgenommen werden. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen sie wegen Mordes.

Knapp sechs Monate nach dem brutalen Überfall auf ein Schmuckhändler-Ehepaar in Griesheim liegt die Anklageschrift gegen drei Männer aus Moldawien vor. Oberstaatsanwältin Nadja Niesen sagte am Freitag, die 19, 20 und 26 Jahre alten Männer werden sich voraussichtlich in Kürze vor einer Jugendstrafkammer des Landgerichts wegen Mordes, versuchten Mordes, Raub mit Todesfolge und schweren Raubes verantworten müssen.

Haus war vergittert

Sie waren am 9. Oktober vergangenen Jahres noch am Tatort im vergitterten Anwesen des Ehepaares in der Linkstraße in die Hände der anrückenden Polizei gefallen. Das Wohnhaus war sowohl von außen als auch von innen gut gesichert, so dass von den ursprünglich vier Räubern nur einem die Flucht nach draußen gelang.

Zuvor hatten die beiden jeweils 78 Jahre alten Eheleute viel mitmachen müssen. Bei ihrer Rückkehr aus dem nahen Geschäft in der Alten Falterstraße wurden sie von den Räubern bereits erwartet. Ein fünfter Mann, derzeit ebenfalls noch flüchtig, hatte an dem Juweliergeschäft Schmiere gestanden und seinen Komplizen per Mobiltelefon die nahe Ankunft der Opfer mitgeteilt.

Die Täter drängten die Eheleute ins Haus, schlugen und traten sie. Das Paar wurde am Ende auch noch gefesselt und geknebelt. Ihre lauten Hilfeschreie hatten allerdings schon Nachbarn auf das Geschehen aufmerksam gemacht, die sofort die Polizei alarmierten. Die Einsatzkräfte trafen wenige Minuten später am Tatort ein. Die Frau war erheblich verletzt, überlebte jedoch den Überfall. Anders ihr Ehemann, der an den schweren Verletzungen starb.

Nach ihrer Festnahme machten die Männer laut Staatsanwältin Niesen keine eindeutigen Aussagen zur Tat. Sie behaupteten, die Frau habe sich bei einem Sturz auf das Gesicht verletzt. Bei ihrer Festnahme hatten die Männer 6400 Euro sowie 5000 Schweizer Franken bei sich. Das Ehepaar hatte dieses Bargeld angeblich für einen bevorstehenden Urlaub in der Schweiz im Haus.

Schrottimmobilien vermietet

In Griesheim war das Juwelierpaar nicht gerade beliebt. Die beiden soll Wohnungen und Zimmer, die sich in erbärmlichem Zustand befunden hätten, zu überhöhten Preisen an osteuropäische Arbeiter vermietet haben. Mindestens ein entsprechender Fall wurde aktenkundig. Denn die Frankfurter Bauaufsicht ließ vor einigen Jahren einige völlig überbelegte Kellerwohnungen des Ehepaars räumen. Angeblich, so berichteten Nachbarn, hätten die Vermieter sich den Mietzins immer in bar auszahlen lassen.

Nach dem Raubmord wurde im Stadtteil spekuliert, Täter und Opfer hätten sich durch ein solches Mietverhältnis gekannt. Doch bestätigt wurde diese Vermutung durch die Frankfurter Staatsanwaltschaft bislang noch nicht.