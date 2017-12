Am Riederwald ist am Freitagvormittag eine Sparkassen-Filiale überfallen worden. Der Einsatz läuft.

Unbekannte haben am Freitagvormittag eine Sparkassen-Filiale am Riederwald in Frankfurt überfallen. Das geht aus einem Tweet der Frankfurter Polizei hervor. Zurzeit läuft der Einsatz, Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Ok gerade fahren die Polizeiwagen 11 und 12 am Riederwald vorbei, samt Zivilpolizei sind es 13 Fahrzeuge. Ich gehe nicht von aus das die sich zum Frühstück treffen, @Polizei_Ffm ??? — Marco Schwarzer (@m_schwarzer) December 1, 2017

