Bildung: Überlastungsanzeigen: Frankfurts Gesamtschullehrer schlagen Alarm

Zwei Jahre ist es nun schon her, dass Frankfurter Gesamtschullehrer Überlastungsanzeigen an das hessische Kultusministerium geschickt hatten. Damit wollten sie darauf hinweisen, dass ihnen die Arbeit über den Kopf wächst. Im Oktober des vergangenen Jahres machten sie erneut auf sich aufmerksam, legten wieder Beschwerde ein. Nun starten sie Versuch Nummer drei – aus ihrer Sicht hat sich die Situation in den vergangenen Jahren nämlich nicht gebessert, sondern eher noch verschlechtert.

Dem Ärger Luft machen

Und so haben sich gestern rund 70 Gesamtschullehrer – unterstützt von einigen Eltern – mit Transparenten und einem Megafon vor dem Staatlichen Schulamt versammelt, um lautstark ihrem Ärger Luft zu machen. Später sollten sie dann noch einen dick gefüllten Umschlag mit der Fortschreibung der Überlastungsanzeigen an die stellvertretende Behördenleiterin Evelin Spyra überreichen. Elf von insgesamt 17 Frankfurter Gesamtschulen haben sich beteiligt.

„Wir fühlen uns überlastet“ stand auf den Plakaten. Drumherum waren tausende kleine Zettel geklebt, auf denen die Lehrer aufgeschrieben haben, wieso dem so ist. „Wir werden von Schülern und Eltern beleidigt“, rief Sabrina Füller, Lehrerin an der GeorgBüchner-Schule (Bockenheim), etwa in das Megafon. „60 Arbeitsstunden in der Woche sind keine Ausnahme“, sagte ein Lehrer der Integrierten Gesamtschule (IGS) Herder im Ostend. Andere Lehrer erwähnen die Inklusion, die Integration von Flüchtlingskindern, zu wenig Kollegen, veraltete technische Ausstattung und zu große Klassen, die die Schulen an ihre Grenzen bringen.

Überlastungsanzeigen müssen gemäß Paragraf 15 des Arbeitsschutzgesetzes vom Beschäftigten an den Arbeitgeber gestellt werden, wenn Sicherheit und Gesundheit nicht mehr gewährleistet werden können. In einer Umfrage des Medical Airport Service in der Otto-Hahn-Schule (Nieder-Eschbach) zu ihrer Gesundheit haben 85 Prozent der Lehrer die Arbeit als „tendenziell gesundheitsgefährdend“ beurteilt. 65 Prozent haben die Arbeit als „manifest gesundheitsgefährdend“ eingeschätzt. „In den ersten Monaten diesen Jahres lag der Krankenstand an unserer Schule durchgehend bei knapp zehn Prozent“, sagte Kai Schwarz von der Otto-Hahn-Schule. „Wir werden dem Bildungsauftrag nicht mehr gerecht.“ Und dann sei da noch die Zahl der Langzeiterkrankten, die immer höher werde.

Annette Bülling von der IGS Eschersheim erzählte von den zahlreichen Kindern an der Gesamtschule, die aus schwierigen familiären Verhältnissen kommen. „Sie brauchen unsere Unterstützung, auch außerhalb des Unterrichts.“ Da würden Gespräche mit den Eltern anstehen, mit Förderlehrern oder eben auch mal mit dem Jugendamt oder Sozialrathaus, wenn man das Gefühl habe, dass es den Kindern nicht gut geht zu Hause. „Wir wollen sie nicht im Stich lassen, aber oft fehlt uns einfach die Zeit“, sagte Bülling. Und auch das mache die Kollegen krank. Eben diese Hilflosigkeit. „Wir brauchen wieder mehr Zeit.“ Deshalb fordern die Lehrer eine Reduzierung der Pflichtstunden sowie der Schülerzahl in den Klassen.

„Zum Wohle der Kinder“

Evelin Spyra vom Staatlichen Schulamt versprach den anwesenden Lehrern, die gesammelten Überlastungsanzeigen an das hessische Kultusministerium zu übermitteln. „Wir nehmen das Thema ernst und setzen uns damit auseinander. Wir stehen hinter Ihnen“, sagte Spyra. Ihrer Ansicht nach hätten die Überlastungsanzeigen aus der Vergangenheit schon Wirkung gezeigt. „Die Frankfurter Gesamtschulen bekommen 201 zusätzliche Stellen.“ Außerdem habe das Kultusministerium Sozialpädagogen für die Schulen versprochen. Und nicht zu vergessen: Im Dezember der „Regionale Praxisbeirat“ gegründet. Dieser besteht aus Schulleitern, Personalräten, Elternvertretern, Vertretern aus dem Kultusministerium sowie aus dem Bildungsdezernat und dem Staatlichen Schulamt. Dieser Arbeitskreis soll die Situation an den Schulen genauer unter die Lupe nehmen. Das nächste Treffen ist am 30. Mai. Spyra sagte: „Wir können schauen, dass die Ressourcen schlau und zur Entlastung der Lehrer, aber zum Wohle der Kinder eingesetzt werden können.“