50-Kilo-Bombe ist Blindgänger: Überraschung bei Main-Bombe

Die am Sonntag aus dem Main geborgene Fliegerbombe musste wider Erwarten nicht entschärft werden: Sie hatte keine Zünder mehr. Im Gewinde am vorderen Ende des 50-Kilo-Sprengkörpers war eine Sechskantschraube eingedreht, der hintere Zünder fehlte ganz. „Das ist eine absolute Ausnahme“, sagte René Bennert vom Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt. Er konnte seine Arbeit um kurz nach 13 Uhr beenden. Zuvor waren am Vormittag Straßen im Umkreis von 300 Metern abgesperrt worden, 900 Anwohner mussten die Wohnungen verlassen. Eine Chronik der Ereignisse von Thomas J. Schmidt.

8 Uhr

Am Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße stehen zwei Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes. „Wir sollen hier eine Sammelstelle einrichten“, sagt Franz Philippe Bachmann vom DRK-Suchdienst. „Ich suche noch den Eingang.“ Die vordere Tür ist zu, aber im Hof ist der Zugang zum Festsaal geöffnet. Wo am Vortag der DGB seinen Neujahrsempfang hatte, bauen freiwillige Mitglieder des DRK Höchst Tische auf, kochen Kaffee. „Wir sind ein Betreuungszug, haben an diesem Wochenende Dienst“, sagt Einsatzleiterin Katharina Eigenbrod. Eine zweite Sammelstelle ist in der Schillerschule in Sachsenhausen eingerichtet.

9 Uhr

Die Gäste des Hotels Intercontinental verlassen das Haus. „Wir haben noch gefrühstückt und gehen jetzt rüber“, sagt Bernd Schmitt. Ziel ist das Hotel Wyndham Grand auf der anderen Straßenseite. Von den Interconti-Mitarbeitern, die zum Teil schon seit zehn, 15 Jahren im Haus sind, kann sich keiner an eine solche Aktion erinnern. Problematisch sei sie jedoch nicht, sagt Verkaufsleiterin Xenia Seidel: Viele Gäste seien arbeitsbedingt ohnehin auf der Messe „Heimtextil“, eine kleinere Zahl finde im Wyndham Platz.

Bilderstrecke 50-Kilo-Bombe am Mainufer geborgen: Keine Entschärfung nötig

Die Polizei fährt derweil durch die Straßen. Noch sind sie nicht abgesperrt, nur der Holbeinsteg ist mit Gittern blockiert. Doch allmählich bringen die Ordnungskräfte die Absperrbänder an. Ein Lautsprecherwagen fährt herum, informiert die Anwohner darüber, dass sie ihre Wohnungen verlassen müssen.

10 Uhr

Die Straßen sind gesperrt. Auf beiden Seiten des Main entlang klingeln Polizisten an den Wohnungen – zum Teil vergeblich. „Gut, wenn jemand nicht will und nicht antwortet auf das Klingeln, dann können wir nicht verhindern, dass er in der Gefahrenzone bleibt“, stellt ein Beamter schulterzuckend fest. Die Gefahrenzone umfasst 300 Meter rund um die Stelle, an der die der Bombe entschärft werden soll.

Am Holbeinsteg ist der Berufstaucher Thomas Müller inzwischen schon ins Wasser gestiegen. Die Bombe, die am Dienstag von Feuerwehrtauchern entdeckt wurde, muss mit dem Kran gehoben werden. Müller macht vorbereitende Arbeiten. „Ich habe die Bänder befestigt, ein Textilband und ein Stahlband“, wird er später berichten. Die Bombe wird jedoch nicht bewegt, so lange die Polizei nicht bestätigt hat, dass sich niemand mehr in der Sicherheitszone befindet. Am Ufer ist eine mehrere Meter hohe Burg aus Sandsäcken errichtet. Da hinein soll die Bombe gelegt werden.

11 Uhr

In der Turnhalle der Schillerschule haben sich einige Anwohner versammelt, unter ihnen Renée Telkamp (32) und Mathieu Ollier (33). „Die Polizei hat uns herausgeklingelt“, sagt Mathieu. Aus dem Plan, die Wohnung aufzuräumen, werde wohl nichts an diesem Tag. „Wir sind überrascht worden“, so Renée Telkamp. Der Hinweiszettel der Polizei landete vermutlich mit der Werbung im Papierkorb. Michael Fischer aus der Rembrandtstraße hingegen ist nicht traurig über das ungewöhnliche Sonntagsprogramm. Für ihn ist erfreulich, mit Leuten zusammenzusein, „mit denen man sonst vielleicht nicht so viel spricht“. Angst habe er nicht vor der Bombe. Da werde schon nichts passieren.

Auch im Gewerkschaftshaus haben etwa 15 Anwohner Platz gefunden. Es gibt Kaffee und andere Getränke. „Wir wussten das gar nicht“, sagt Renate Späth. Die Rentnerin erinnert sich noch, wie sie während des Kriegs als Kind in den Keller getragen wurde. „Am Himmel standen die Christbäume“, erzählt sie. „Damals war ich drei Jahre alt.“ Am Vortag war sie mit ihrer neunjährigen Enkelin Kamilla aus Stuttgart gekommen. „Ich wohne am Wochenende bei Papa“, sagt das Mädchen. Klaus Späth nutzt die Zeit und faltet mit seiner Tochter Papiertiere.

12 Uhr

Die Bergung beginnt. Ein Kran hebt die 50 Kilo schwere Bombe vorsichtig aus dem Wasser. Mehrere Millimeter ist der Rostmantel dick, der sie umgibt. Noch weiß niemand, wie gefährlich sie ist. Die Bombe wird zwischen den Sandsäcken neben dem Holbeinsteg abgelagert, Entschärfer René Bennert nimmt sie in Augenschein und entfernt vorsichtig etwas Rost.

Die Besucher des Filmmuseums bekommen davon nichts mit. Dort und auch im Museum für Kommunikation ist viel mehr los als sonst – vielleicht auch deshalb, weil benachbarte Museen wie das Städel den ganzen Tag geschlossen bleiben. Besondere Sicherheitsvorkehrungen wegen der Kunstschätze hat es dort trotz der in unmittelbarer Nähe geplanten Bombenentschärfung übrigens nicht gegeben.

13 Uhr

Einige Schaulustige versuchen, von der Friedensbrücke oder der Untermainbrücke aus einen Blick auf das Geschehen am Mainufer zu erlangen. Doch sie können nicht sehen, wie René Bennert und sein Kollege Dieter Schwetzler die Bombe in Augenschein nehmen. Es dauert nicht lange, bis sie Gewissheit haben: Es besteht keine Gefahr. Um 13.10 Uhr hebt die Polizei die Sperrungen auf, sechs Minuten später twittert sie: „Eine Entschärfung ist nicht mehr nötig.“ Denn inzwischen steht fest, dass die Bombe gar keinen Zünder trug, durch den sie hätte zur Explosion gebracht werden können. Bennert vermutet, die Bombe sei bereits in der Nachkriegszeit entschärft und dann in den Main geworfen worden. Er stellt sich zusammen mit Taucher Thomas Müller und anderen Beteiligten den Fragen der Journalisten, während die ersten Autos wieder fahren. Der Rad- und Fußweg direkt am Main bleibt noch gesperrt, bis die Sandsäcke abgebaut sind. Am Holbeinsteg dauert es noch etwas länger, bis die festgeketteten und mit Vorhängeschlössern gesicherten Gitter an beiden Seiten beseitigt sind. Wie Polizeisprecher Andrew McCormack berichtet, waren etwa 150 Einsatzkräfte und Freiwillige im Einsatz.