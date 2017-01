Stadt zieht positive Bilanz der Silvesterfeiern: Uferstraßen sind wieder passierbar

Schwere Betonblöcke sicherten am Wochenende die Zufahrten zur Sicherheitszone am Main, wo rund 5000 Menschen das neue Jahr begrüßt haben. Bereits am Sonntag wurden die Blöcke entfernt, auch gestern waren die Arbeiter damit beschäftigt, die Quader mit dem Gewicht von einer Tonne aus dem Weg zu räumen. 170 Stück hatte eine Fachfirma seit Freitag aufgestellt, 150 von ihnen werden jetzt auf dem Festplatz gelagert.

Es war ein ungewöhnliches Silvester, ungewöhnlich für Frankfurter Verhältnisse: Bislang war der Main die größte Partyzone der Stadt. 100 000 Besucher feierten hier im Vorjahr. Bei der Feier am Samstag waren es lediglich rund 5000, wie die Polizei meldete. Überwiegend feierten dort Männer – Frauen waren nur wenige anzutreffen.

Cornelia Kops, Referentin von Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU), ist dennoch zufrieden – war es Frank doch darum gegangen, sexuelle Übergriffe zu verhindern und eventuelle Terroranschläge per Lkw abzuwehren. Gemessen an diesen hohen Zielen sagte Kops: „Das Sicherheitskonzept ist aufgegangen.“ Inwieweit die Maßnahmen dieses Jahreswechsels Vorbild für die Zukunft sind, könne man noch nicht beurteilen. Das hänge von der aktuellen Risikoanalyse ab.

Glimpflich abgegangen

„Wir sind froh, dass alles so glimpflich abgegangen ist“, sagte sie, „es gab keine schwereren Verletzung oder gravierenderen Vorfälle.“ In der Stadt haben die Frankfurter gefeiert und geböllert, auch auf dem Römerberg. Dies ist auch nicht grundsätzlich verboten. „Das Sprengstoffgesetz sieht nur vor, dass ein gebührender Abstand zu Fachwerkgebäuden einzuhalten ist“, so Kops. Eine Allgemeinverfügung der Stadt – sprich generelles Verbot – gebe es jedoch nicht, und jedes neue Jahr werde auf dem Römerberg mit Feuerwerk begrüßt. Kops äußerte Hochachtung vor der Polizei und der Feuerwehr, die in der Nacht Dienst getan haben. „Leider ist die Hemmschwelle mancher Leute so weit abgesunken, dass sie gezielt Rettungskräfte mit Raketen beschießen. Das geht gar nicht!“

Feierzone Innenstadt

Vorgekommen ist dies unter anderem im Bahnhofsviertel und in der Franz-Werfel-Straße in Ginnheim. Betrunkene warfen Feuerwerkskörper in die Menge und, wie in der Werfel-Straße, auf Feuerwehrleute, die angerückt waren, um eine brennende Mülltonne zu löschen. Die Feuerwehr rief jeweils die Polizei zu Hilfe. Dieser gelang es, im Bahnhofsviertel in zwei Einsätzen jeweils zwei Männer festzunehmen, die mit Feuerwerkskörpern um sich geworfen und dabei andere gefährdetet hatten. Die Verdächtigen sind zwar aus dem Gewahrsam entlassen, aber die Personalien festgestellt worden.

In der gesamten Innenstadt wurde gefeiert und geböllert, auch an der Hauptwache und auf dem Römerberg. Dort blieb alles friedlich, sagte Polizeisprecherin Isabell Neumann. Wie berichtet, gab es in der Silvesternacht auf dem Eisernen Steg lediglich einen angezeigten Fall eines sexuellen Übergriffs. Der Tatverdächtige und seine vier Begleiter wurden gestern ebenfalls aus der Haft entlassen. Die Ermittlungen dauern jedoch weiter an.