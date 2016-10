Montags-Interview: Ulli Nissen im Interview: „Ich möchte das Direktmandat“

Andenken in Dreiköigsgemeinde Erinnerung an Deportation

Sachsenhausen. Mit einer Gedenkveranstaltung erinnert die evangelische Dreikönigsgemeinde am 9. November an die ersten Juden, die schon nach der Pogromnacht 1938 verschleppt wurden. Doch die Plakette am Südbahnhof wird in der Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen. mehr