Der Rote Faden, Folge 201: Ulrich Gottstein - Der Friedensnobelpreisträger

Er hat ihr keinen besonders prominenten Platz gegeben, und der Glasrahmen ist so schlicht wie die Urkunde selbst. Weil die Fotografin ihn darum bittet, nimmt er sie nun von der Wand seines Arbeitszimmers, streicht vorsichtig vermeintlichen Staub vom Glas. So sieht sie also aus, die Urkunde zur Verleihung des Friedensnobelpreises. Diese hier ist nur eine Kopie, das Original hat der Frankfurter Arzt Prof. Ulrich Gottstein 1985 in Händen gehalten. Damals war er in Oslo dabei, als das Nobel-Komitee und der norwegische König den bedeutendsten Friedenspreis der Welt an die Organisation „Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges“ (IPPNW) übergaben. Gottstein ist Mitbegründer der deutschen Sektion dieser bis heute aktiven Ärztevereinigung.

„Eine solche Anerkennung nach all den Vorwürfen und Verleumdungen erleben zu dürfen, das war ein unheimlich bewegender Moment“, sagt Gottstein. Es war einer der größten Momente in einem langen Leben: Am Montag hat Ulrich Gottstein seinen 90. Geburtstag gefeiert, morgen richtet die IPPNW ihrem Ehrenvorstand im Holzhausenschlösschen einen Empfang aus. Lang ist die Liste der Gratulanten, die sich angemeldet haben.

„Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten einfach in der nächsten Vorstandsrunde das Glas erhoben.“ Gottstein winkt ab. Froh ist er, als die Prozedur des Fotografiertwerdens im schönen Treppenhaus seines Eschersheimer Hauses vorbei ist. Gottstein scheut den großen Auftritt nicht, aber er braucht kein Rampenlicht. Ruhig ist er, ein unaufgeregter Mann. Ernsthaft. Keiner, von dem man ein herzhaftes Lachen erwarten würde. „Ich wundere mich, dass ich 90 bin. Weil die Zahl so beachtlich ist. Aber ich fühle mich ja nicht anders als vorher.“

Sein hohes Alter, die gute Gesundheit, sind Geschenke, für die der Christ Gottstein in seinen Gebeten oft dankt. „Ich nehme die Kraft nicht allein aus meinen Genen, ich verdanke sie auch Gottes Hilfe.“ Dass auch ein langes Leben eines Tages enden wird, ist ihm kaum ein Wort wert. „Sterblichkeit ist doch nichts Besonderes.“ Gottstein versteht sich als Teil der Schöpfung – der er verpflichtet ist und in der er gut aufgehoben ist. In diesem Sinne hält er seine Zwiesprache mit Gott. „Es gibt so vieles, das mir Sorgen bereitet, und vieles, das mich dankbar macht.“

Tatsächlich hätte für ihn alles auch ganz anders kommen können, schließlich hat die Menschheit in den vergangenen 90 Jahren oft damit gespielt, sich in Teilen oder gar ganz auszulöschen.

Die Zeit des Friedens zwischen den Weltkriegen reicht nicht einmal für eine friedliche Jugendzeit. Als Ulrich Gottstein mit seinen Eltern, dem älteren Bruder und der jüngeren Schwester 1938 von Stettin nach Berlin umzieht, ruft die Propaganda zu Krieg und Sieg, terrorisieren die Nationalsozialisten diejenigen, die dazu nicht jubeln. Gottstein, gerademal zwölf, erfährt das früh. Er kommt aus einer protestantischen Familie, die schon in Stettin die Unterdrückung der „Bekennenden Kirche“ erlebte, der Oppositionsbewegung gegen die Gleichschaltung der Evangelischen Kirche mit den „Deutschen Christen“.

Die Familie findet ein Haus im Stadtteil Dahlem. Der dortige Pfarrer ist Martin Niemöller, einer der prominentesten Vertreter der Bekennenden Kirche. Einige Wochen, bevor die Gottsteins der Gemeinde beitreten, ist er verhaftet worden. Monatelang kommen Ulrich und sein Bruder Klaus morgens vor der Schule in die St. Annen-Kirche, treffen sich mit ihrer Gemeinde zur kurzen Andacht für Niemöller und all die anderen wegen ihres Glaubens Verhafteten. In die Schule geht Gottstein nicht allzu gern, spielt lieber Tennis, liebt seine Haustiere. Er sei ein „ganz normaler Jugendlicher“ gewesen, sagt er.

Dann beginnt der Krieg. Er erlebt die Bombenabwürfe auf Berlin, 1944 wird er einberufen. Nach wenigen Monaten gerät er an der französischen Kanalküste in englische Gefangenschaft. „Ich war froh.“ Doch der Krieg ist noch nicht vorbei. „Im Kriegsgefangenenlager achteten die höherrangigen Deutschen weiter auf militärische Disziplin. Selbst am 20. April 1945, zehn Tage vor seinem Selbstmord, mussten wir noch des Geburtstags Hitlers gedenken.“ Gottstein betet darum, dass dieser Spuk ein Ende haben möge.

