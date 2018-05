Spiel gegen Bayern in Berlin Diese Frankfurter glauben an die Eintracht im Pokalfinale

Frankfurt. Am Samstag geht Bayern München ganz klar als Favorit ins Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. Doch die Adler haben in Vergangenheit schon für so manche Überraschung gesorgt. Daran glauben auch diese Frankfurter. mehr