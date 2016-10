Kehren wird bis 2019 nicht teurer: Umstrittene Gebühr für die Straßenreinigung bleibt weitere drei Jahre lang stabil

Das Ringen um die Frankfurter Straßenreinigungssatzung hat eine lange Vorgeschichte. Ein von der früheren Umweltdezernentin Jutta Ebeling (Grüne) in Kraft gesetztes neues Regelwerk musste zurückgenommen werden, weil es zu bizarren Verzerrungen führte. Einige Grundstückseigentümer mussten plötzlich ein Vielfaches des ursprünglichen Betrages zahlen. Daraufhin erhielt die alte Satzung wieder Gültigkeit. Doch auch gegen diese klagten Bürger.

Mit Urteil vom 17. Dezember 2013 erklärte der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel Gebührenbescheide von 2005 bis 2009 für rechtswidrig. Als Grund nannten die Richter die pauschale Festsetzung eines Anteils von 20 Prozent, der zulasten der Allgemeinheit geht. Ohne genaue Angaben sei dies unzulässig. In der nun gültigen Version der Satzung vom 20. Juli 2014 wird der Allgemeinanteil nun ausführlich erläutert. Das Allgemeininteresse an der Reinigung einer Straße ist umso höher, je intensiver der Anteil ist, der nicht zum Ziel- und Quellverkehr der Straße zu rechnen ist. Zum Ziel- und Quellverkehr zählen Besucher, aber auch Dienstleister wie die Post.

Die Satzung unterscheidet daher drei Gruppen von Straßen. Bei den Anliegerstraßen wird ein öffentlicher Anteil von 15 Prozent angesetzt, bei innerörtlichen Verbindungsstraßen beträgt er 25 Prozent, bei überörtlichem Durchgangsverkehr steigt der Allgemeinanteil auf 30 Prozent. Im Rahmen der Gesamtkalkulation werden aber pauschal 20 Prozent abgezogen. Zu den Straßen mit innerörtlichem Durchgangsverkehr werden auch die Fußgängerzonen wie der Römerberg gerechnet, da sie touristisch genutzt werden und intensiv gereinigt werden müssen.

Stadt zieht Pauschale ab

Nach den Verhältnissen der Gruppen zueinander ergab sich in der Fortschreibung der Straßenreinigungssatzung ein Mittelwert von 19,39 Prozent. Dieser Wert des Vorteils für die Allgemeinheit wird nach oben gerundet auf 20 Prozent festgesetzt. Das Stadtparlament bestimmt die Höhe des auf die Allgemeinheit entfallenden Kostenanteils. Es hätte, als es in seiner jüngsten Sitzung die Fortschreibung des Regelwerks beschloss, auch anders entscheiden können. Der 20-Prozent-Anteil, den der Steuerzahler trägt, erscheint dem Magistrat aber angesichts der Größe und Verkehrsintensität in Frankfurt angemessen.

Pro Quadratmeter Reinigungsfläche werden 1,96 Euro Gebühr fällig. Gezahlt werden muss für die Frontlänge des Grundstückes bis zur halben Straßenbreite. Nach der Intensität der Straßennutzung richtet sich die Häufigkeit der Reinigung. Dazu werden die Straßen in sechs Reinigungsklassen eingeteilt. In Klasse I wird einmal die Woche gereinigt, in Klasse II zweimal, in Klasse III fünfmal, in Klasse IV zehnmal. Daneben existiert eine Klasse V (zweimal die Woche plus am Wochenende) und die Klasse VI (fünfmal die Woche plus am Wochenende). Jede Reinigung kostet 1,96 Euro pro Quadratmeter. Die 20 Prozent, welche die Allgemeinheit zahlt, sind schon abgezogen. In der Reinigungsklasse IV mit zehnmaliger Reinigung pro Woche beträgt die Gebühr dann entsprechend 19,60 Euro pro Quadratmeter Straßenfläche im Jahr.

Beispiel Einfamilienhaus

Für die Besitzer von Einfamilien- oder Reihenhäusern bleibt die Belastung durch die Straßenreinigungsgebühr überschaubar. Da sie zumeist an Anliegerstraßen liegen werden sie nur in der niedrigsten Reinigungsklasse I einmal in der Woche gekehrt.

Ein Beispiel: In der Gauguinstraße am Riedberg werden bei den durchschnittlichen Grundstücken der Einfamilienreihenhäuser zwischen 21 und 25 Quadratmeter als Straßenreinigungsfläche veranschlagt. Bei einer Reinigungsfläche von 23 Quadratmetern ergibt sich eine Jahresgebühr von 45,08 Euro.

Auch Mieter zahlen den Beitrag Die Kehrgebühr geht alle an, nicht nur Hausbesitzer, sondern auch Mieter. Sie gehört nämlich zu den allgemeinen Betriebskosten, welche der Vermieter an die Mieter weitergeben kann. clearing