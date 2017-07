Polizei Frankfurt: Umstrittener Abzug der Unfallsachbearbeiter: Bald weniger Polizeipräsenz auf der Straße?

Die Frankfurter Polizeiführung will die Unfallsachbearbeiter aus den Revieren abziehen und im Polizeipräsidium eine zentrale Stelle für Unfallermittlungen schaffen. Einfache Unfälle sollen aber weiter in den Revieren bearbeitet werden, von normalen Streifenpolizisten. Einige Revierbeamte fürchten, dass das auf Kosten der Polizeipräsenz auf der Straße gehen wird.

Rauschgifthändler im Bahnhofsviertel, eine abstrakt hohe Terrorgefahr und immer wieder Großveranstaltungen – die aktuellen Herausforderungen der Frankfurter Polizei machen sich auch in den 19 Revieren bemerkbar, die regelmäßig Einsatzkräfte für Zusatzdienste stellen müssen. Einige Streifenpolizisten fürchten, dass sich die ohnehin schon hohe Arbeitsbelastung vom 1. Oktober an noch erhöht: Grund ist die geplante Neuordnung der Unfallsachbearbeitung. „Da soll wieder Arbeit auf uns abgewälzt werden“, mutmaßt ein Revierpolizist im Gespräch mit dieser Zeitung. Er glaubt, dass wegen zusätzlicher Aufgaben weniger Zeit für den normalen Streifendienst auf der Straße bleiben wird.

Vernehmung von Zeugen

Noch gibt es in den Ermittlungsgruppen der Reviere jeweils einen Unfallsachbearbeiter. Dieser kümmert sich um alle Unfälle im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle. Im Fall schwerer Unfälle fährt er auch mal selbst raus, ansonsten nimmt er die Informationen, die die Streifenpolizisten aufgenommen haben, entgegen, um die Unfälle abschließend zu bearbeiten. Dazu kann, falls es Unklarheiten gibt, auch die Vorladung und Vernehmung von Unfallbeteiligten oder -zeugen gehören. Nur im Fall von Unfallfluchten übernimmt die Verkehrsdirektion im Polizeipräsidium die Ermittlungen.

Das soll sich ab dem 1. Oktober ändern. Dann soll in der Direktion eine neue Organisationseinheit mit dem Namen „Zentrale Ermittlungen Unfallsachbearbeitung“ (kurz „ZEUS“) ihre Arbeit aufnehmen. Die Unfallsachbearbeiter in den Revieren soll es dann nicht mehr geben. Das Ganze klingt zwar erstmal nach einer Entlastung für die Reviere. Einige Streifenpolizisten fürchten aber, dass ihnen die Neuordnung zusätzliche Arbeit bescheren wird: Denn in der Zentralstelle sollen nur Unfälle einer bestimmten Schwere bearbeitet werden. Einfache Unfälle sollen die Revierbeamten, die derzeit noch alles an ihren Sachbearbeiter abgeben können, persönlich „endbearbeiten“.

Mehr Schreibarbeit

„Bei uns brennt jetzt schon die Bude, trotzdem werden uns immer wieder neue Aufgaben aufgehalst“, empört sich ein Streifenpolizist über die seiner Ansicht nach zu hohe Arbeitsbelastung. Die Schreibarbeit in den Revieren habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, zum Beispiel auch im Hinblick auf die häusliche Gewalt. Manchmal stapelten sich die unerledigten Vorgänge, weil man wegen der Vielzahl der Einsätze nicht dazu komme, sie zu erledigen. Selbst, wenn die „Endbearbeitung“ pro Unfall nur 30 Minuten dauere, sei das kostbare Zeit, die vom Streifendienst auf der Straße abgehe.

Polizeisprecher Andrew McCormack versucht zu beruhigen: Er betont, dass nur einfache Unfälle zur Bearbeitung in den Revieren verbleiben sollen – „geringfügige Verstöße“, die mit einer Barverwarnung am Unfallort erledigt werden könnten. Lange Bearbeitungszeiten seien nicht zu erwarten, der Aufwand werde sich mehr oder weniger auf „Ablagevorgänge“ beschränken. Der Behördensprecher betont, dass die zentrale Organisationseinheit erst einmal testweise für ein Jahr arbeiten wird. Danach werde man auswerten, welche Vor- und Nachteile die Zentralisierung der Unfallsachbearbeitung mit sich bringe.

McCormack sagt, dass man sich von der Zentralisierung verschiedene Synergieeffekte und eine Freisetzung von Personal erhofft: Für die 19 Reviere würden derzeit 19 Unfallsachbearbeiter benötigt. In der Zentralstelle sollen viel weniger Polizisten in der Unfallsachbearbeitung arbeiten – wie viele, stehe noch nicht fest. Die freigesetzten Polizisten sollen nach McCormacks Worten für andere Aufgaben eingesetzt werden. Genaueres lasse sich aber auch dazu noch nicht sagen.

Peter Horlacher von der Gewerkschaft der Polizei glaubt nicht, dass sich die Mehrarbeit für die Revierbeamten nach der Neuordnung auf „Ablagevorgänge“ beschränken wird. Das treffe nur auf die „Idealfälle“ zu, in denen ein Unfall mit einer Barverwarnung direkt abgeschlossen werden könne. In allen anderen Fällen entstehe ein bürokratischer Aufwand, weil Bußgeldverfahren über das Regierungspräsidium Darmstadt laufen und ein Schriftverkehr erforderlich sei. Auch mit Anhörungen von Unfallbeteiligten im Revier hätten die Streifenpolizisten in Zukunft voraussichtlich zu rechnen, sagt Horlacher. „Als Polizeigewerkschaftler muss ich das kritisch sehen – denn unsere Streifenpolizisten haben auch jetzt schon mehr als genug zu tun.“