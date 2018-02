Wiederwahl: Umweltdezernentin Rosemarie Heilig bleibt eine zweite Amtszeit

Feierlicher Empfang Frische Uniformen im Römer: Frankfurt begrüßt 117 neue Polizisten

Frankfurt. Die Stadt Frankfurt hat gestern 117 junge Polizeibeamten in den ehrwürdigen Kaisersaal geladen. Sie beginnen ihre Berufslaufbahn in einer Großstadt, in der es an Herausforderungen nicht mangelt. mehr