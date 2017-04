Polizei-Unfallstatistik: Unfälle: Es kracht wieder häufiger in Frankfurt

Etwas mehr Unfälle als im Vorjahr notierte die Polizei in ihrer Statistik für die Stadt Frankfurt im Jahr 2016. Trauriger Trend: Leidtragende sind vor allem die schwächsten Verkehrsteilnehmer, also Kinder, Senioren, Radfahrer. Generell ist die Aggressivität der Autofahrer gestiegen und damit die Moral gesunken.

Rasen, drängeln, dicht auffahren, hupen, überholen, beschimpfen: Das ist Alltag auf Frankfurts Straßen. „Die Einwohnerzahl steigt, doch es gibt nicht mehr Platz in der Stadt – sie ist voll. Hinzu kommen viele Baustellen. All’ das steigert den Stress und damit die Aggressivität der Verkehrsteilnehmer“, erklärte Tim Heinen, der neue Leiter der Polizeidirektion Verkehrssicherheit, am Freitag bei der Präsentation der Statistik für 2016. Dem Thema Aggressivität will sich die Polizei in der Unfallkommission zusammen mit dem Straßenverkehrsamt und Hessen Mobil stärker widmen. „Neben Sanktionen müssen wir mehr aufklären“, so Heinen.

Bild-Zoom Die Zahl der Verkehrsunfälle stieg im Jahr 2016 nur leicht. Es gab weniger Verunglückte, jedoch war ein Todesopfer mehr zu beklagen.

Besonders betrübt den Vater, dass mehr Kinder (bis 13 Jahre) in Unfälle verwickelt waren: Insgesamt 223 – 19 mehr als 2015. Die Zahl der Schulweg-Unfälle hingegen blieb fast gleich (33, einer mehr als 2015). Ein wichtiges Thema vor dem Hintergrund steigender Schülerzahlen.

Ampeln missachtet

Rund 369 000 Kraftfahrzeuge waren im Vorjahr in Frankfurt zugelassen, zudem nutzten 350 500 Ein- und 85 000 Auspendler zu einem großen Teil das insgesamt 11 455 Kilometer lange Straßennetz im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums. Davon sind rund 71 Kilometer „signifikant vielbefahrene Bundesautobahnen“.

19 166 Unfälle (2015: 18 955), also plus 1,11 Prozent, notierten die Ordnungshüter im Stadtgebiet im Jahr 2016. 13 Menschen starben dabei (einer mehr als 2015). Insgesamt stieg die Zahl der verunglückten Fußgänger (sechs Tote, 85 Schwer- und 358 Leichtverletzte) um 9,2 Prozent im Vergleich zu Vorjahr. „Sie waren Opfer, übersahen allerdings häufig rote Ampeln“, sagte Heinen.

Nicht ungefährlich war der Straßenverkehr auch für Radfahrer – ihr Anteil am Straßenverkehr betrug 2016 knapp 14 Prozent, soll bis 2020 aber auf bis zu 20 Prozent steigen. Schlimmster Fall: Ein zwölfjähriges Mädchen auf dem Fahrrad starb, als es an einem Bahnübergang in Bonames von einem Lkw erfasst worden war.

Unter den insgesamt drei tödlich verunglückten Radlern waren außerdem zwei Senioren (65 +); alle waren auf normalen Rädern unterwegs, nicht auf Pedelecs oder E-Bikes. Insgesamt gab es 1142 Unfälle mit Radfahrern. Von den Beteiligten verunglückten 813 (733 leicht, 77 schwer). Den Rückgang der Schwerverletzten von 98 auf 77 (minus 21,4 Prozent) führt die Polizei auf das zunehmende Tragen von Fahrradhelmen zurück.

Blitzer am Ratsweg

Die meisten Unfälle in Frankfurt passierten laut der polizeilichen Statistik donnerstags (450); das Gros davon um 9 Uhr (143) und 13 Uhr (175). Die Spitzenunfallzeit ist nach Büroschluss um 17 Uhr (246). „Der Donnerstag ist der neue Freitag“, so Heinen.

Größer Unfallschwerpunkt bleibt der Ratswegkreisel: Hier krachte es 138 Mal (2015: 145 Mal). „Wir werden Blitzersäulen installieren“, kündigte Heinen an. Auch soll die sehr unübersichtliche Situation für Autofahrer am Schweizer Platz verbessert werden.