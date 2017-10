Ranking: Uni-Klinik kämpft sich zurück in die erste Liga

Zwei Frankfurter Gewinner weist das gerade erschienene Klinik-Ranking des Nachrichtenmagazins Focus aus: Die Uni-Klinik hat es erstmals wieder in die Top Ten der deutschen Krankenhäuser geschafft. Auch das städtische Krankenhaus in Höchst schneidet deutlich besser ab als noch im Vorjahr.

Vor eineinhalb Jahren ist Jürgen Graf mit dem Versprechen angetreten, die Frankfurter Universitätsklinik wieder zurück zu nationaler Bedeutung zu führen. Glaubt man dem renommierten Klinik-Ranking des Nachrichtenmagazins Focus Gesundheit, ist es dem Ärztlichen Direktor der Uniklinik schnell geglückt: Bundesweit belegt das Haus in der gerade erschienenen Rangliste Platz sechs– und erzielt damit sein bestes Ergebnis seit Jahren. Im Vorjahr belegten die Frankfurter Rang elf, 2015 war das Haus gar auf Rang 13 abgerutscht.

Dass das Uni-Klinikum nun wieder zu den zehn besten Krankenhäusern der Republik zählt und in „so vielen unterschiedlichen Fachgebieten eine sehr positive Bewertung erhalten hat“, wertet Direktor Graf als Bestätigung, „dass wir in der Breite sehr gut aufgestellt sind“. Bestnoten für die Uni-Klinik gab es vor allem bei der Behandlung von Brust- und Darmkrebs sowie von Hirntumoren. Führend ist das Haus auch in der Gefäßchirurgie, der Strahlentherapie, der Kardiologie sowie bei Risikogeburten und Diabetes.

Nahe an der Spitze

Besser aufgehoben sind Patienten in Deutschland laut der Rangliste nur an der Berliner Charité und den Universitätskliniken München, Dresden, Heidelberg und Tübingen. „In der Gesamtwertung so nahe an die Spitze herangerückt zu sein, ist ein bemerkenswertes Ergebnis“, freut sich Graf. Zuletzt hatte die Uni-Klinik eher Negativschlagzeilen gemacht.

Tagelang waren im Frühjahr Teile der Intensivstation geschlossen gewesen, weil sich dort ein lebensbedrohlicher, multiresistenter Keim verbreitet hatte. Bei fünf Patienten wurde der Erreger nachgewiesen, drei von ihnen starben, laut Uniklinikum „an ihren schweren Grunderkrankungen“. Wegen drei Todesfällen nach Herztransplantationen musste das Haus zudem im August des vergangenen Jahres auch sein Herztransplantations-Programm einstellen.

Auch finanziell läuft es nicht rund. Konnte die Klinik für das Geschäftsjahr 2015 noch einen Gewinn in Höhe von 1,1 Millionen Euro ausweisen, so rutschte das Haus 2016 wieder in die roten Zahlen, es machte satte 4,6 Millionen Euro Verlust.

Für das städtische Klinikum in Höchst ist das Ergebnis des Focus-Rankings Bestätigung in einer Zeit des Umbruchs. Finanziell steckt das Haus nach wie vor tief in den roten Zahlen (minus 6 Millionen Euro in 2016), und der Zusammenschluss mit den Main-Taunus-Kliniken birgt noch viele Unsicherheiten. Dennoch haben es die Höchster geschafft, sich von Platz 29 im Vorjahr auf Platz 20 der Focus-Rangliste Hessen vorzuarbeiten.

Besser noch als Höchst haben folgende Frankfurter Kliniken abgeschnitten: Das Markus-Krankenhaus behauptet seinen guten sechsten Platz vom Vorjahr, belegt bundesweit Platz 61. Das Nordwestkrankenhaus schafft es nach einem kurzen Ausflug auf Rang zwölf zurück auf Platz acht und zählt als dritte Frankfurter Klinik zu den 100 besten Häusern der Republik (Rang 73 bundesweit).

1100 Krankenhäuser

Alle anderen Kliniken sind nur in der Hessenrangliste vertreten: Das Bürgerhospital verschlechtert sich leicht von Platz 13 auf Platz 15, die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik macht einen Rang gut auf Platz 18, die Rotkreuz-Kliniken rutschen von 17 auf 19 ab. Die Orthopädische Universitätsklinik Friedrichsheim landet auf Rang 23 (Vorjahr: 21), das Katharinenkrankenhaus auf 28 (30) und die Diakonie Kliniken auf 29 (24). Das Schlusslicht bildet das Krankenhaus Sachsenhausen auf Platz 32.

Für den bundesweiten Klinikvergleich hatte ein Rechercheteam des Focus die Daten von 1100 Krankenhäusern ausgewertet und Experten befragt. In Medizinerkreisen gilt das Ranking als durchaus aussagekräftig.