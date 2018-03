Spendenaktion 60.000 Euro mit Flaschenpfand

Frankfurt. Spenden kann so einfach sein: Einfach das Leergut in den Automaten werfen und auf den Auswahlknopf spenden drücken. So geschehen am Frankfurter Flughafen. 60.000 Euro sind dadurch zusammengekommen. Ab April kommen neue gemeinnützige Organisation auf die Spendenliste. mehr