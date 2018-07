Adolf-Messer-Stiftung: Uni diskutiert über Nazi als Namenspatron

Adolf Messer, Unternehmer, Opportunist, NSDAP-Mitglied, Waffenproduzent, beschäftigte Zwangsarbeiter. Mindestens einer von ihnen wurde getötet. Das ist der Vorwurf des Asta, verbunden mit der Frage, ob ein solches NSDAP-Mitglied Namensgeber für einen Aufenthaltsraum für Studenten sein sollte. Andererseits: Die Adolf-Messer-Stiftung hat einen sechsstelligen Betrag hinzugegeben, um die verwinkelte Lounge bei den Biologen auf dem Campus Riedberg überhaupt erst einzurichten. Dies sagte Prof. Birgitta Wolff bei einer Podiumsdiskussion, die sich mit der Umbenennung der Lounge beschäftigt hat – und dem sonstigen Umgang der Universität mit ihrer Vergangenheit.

Historiker kritisiert scharf

Zu den Kritikern dieses Umgangs zählt Asta-Mitglied Newal Yalcin: „Es war nie das Präsidium, das die Aufarbeitung geleistet hat, die Anregung ging immer von den Studierenden aus. Jetzt fühlen wir uns in der Diskussion ausgeschlossen. Das Präsidium spricht mit der Stiftung, wir sind außen vor.“ Der Architekt und Vorstand der Jüdischen Gemeinde in Hessen, Alfred Jacoby, ist klar für die Umbenennung der Lounge. „Der Name gibt einem Raum eine andere Prägung.“ Allerdings nimmt er die Präsidentin in Schutz: „Die Universität hat sich nichts vorzuwerfen.“ Scharf hingegen kritisiert der Historiker Benjamin Ortmeyer, der für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Senat der Universität gesessen hat, das Präsidium: Dieses müsse gewissermaßen zur Aufarbeitung getragen werden. Er forderte, eine ständige Historikerkommission einzusetzen.

Wolff widersprach den Vorwürfen: „Beim Blick auf den Campus Westend habe ich jeden Tag, jede Stunde auch die Vergangenheit vor Augen. Wir sind nicht geschichtsvergessen.“ Und das Präsidium ist im Gespräch mit der Messer-Stiftung. „Die Stiftung hatte nicht verlangt, dass wir die Lounge nach ihr benennen.“ Aber es sei nun einmal geschehen – weit vor ihrer Zeit in Frankfurt und ohne dass sich daran jemand gestört habe. Es nun rückgängig zu machen, ist sicher sensibel, zählt die Messer-Stiftung doch zu den Unterstützern der Universität. „Und wir sind auf Drittmittel angewiesen. Es ist der einzige Haushaltsposten, der noch wächst!“

Einvernehmen gesucht

Der Raum, also die Lounge, soll nach einem einstimmigen Beschluss des Universitätssenats umbenannt werden. Das Präsidium ist beauftragt, darüber mit der Messer-Stiftung Einvernehmen herzustellen, und die Gespräche sind anberaumt. „Am Ende entscheidet das Präsidium“, sagte Wolff und kündigte dieser Zeitung die Entscheidung noch vor der Sommerpause an. Als Tendenz kann man sicher die Tatsache sehen, dass im Biologicum das Raumschild „Adolf-Messer-Stiftung-Lounge“ entfernt ist, ebenso wie die Hinweistafel zu Adolf Messer. Der Umgang mit dem (noch) Namensgeber dürfte in jedem Fall kritischer werden.