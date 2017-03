Zweitausendeins, S6-Ausbau und eine Großrazzia: Unsere sechs Top-Artikel dieser Woche

Stadt auf Ruinen

Frankfurt: 73 Jahre nach den Bomben

Es übersteigt die eigene Vorstellungskraft und ist dennoch wahr: Die Stadt, die heute am Mainufer glänzt, war vor gar nicht allzu langer Zeit ein einizges Trümmerfeld. Wie sah es an Frankfurts schönsten Orten in dieser Zeit aus? Schieben Sie sich durch die Fotos und begeben sich auf eine Reise in die Vergangenheit.