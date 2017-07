Altstadtfest der Vereine: Unterm Schloss und unter Schirmen

Das zweitägige Altstadtfest, das vom Vereinsring Höchst organisiert wird, ist das größte Fest der Vereine im Frankfurter Westen. Auch wenn sich das Wetter am Wochenende nicht von seiner besten Seite zeigte, kamen doch viele Besucher.

Als die Mitglieder der Irish-Folk-Band „The Blue Blistering Barnacles“ ihr erstes Lied anspielen, regnet es in Strömen. Die Besucher des Höchster Altstadtfestes der Vereine haben da bereits ihre Schirme aufgespannt oder sich Regenjacken übergezogen. „Eindeutig irisches Wetter“, stellt Band-Frontmann Peter Hankiewicz fest. Die Musik bringt Stimmung. Einige tanzen trotz des Regens.

Das zweitägige Altstadtfest der Vereine hat Tradition beim Höchster Schlossfest, das in diesem Jahr zum 61. Mal gefeiert wird und unter dem Motto „Höchst goes Kerry – alles in Butter“ steht. Das zweieinhalbwöchige Schlossfest mit seinem umfangreichen Programm wird vom Vereinsring Höchst organisiert. Das Altstadtfest gehört zu den Höhepunkten. 19 Vereine tragen mit Essens- und Getränkeständen und mit kulturellen Beiträgen zum Gelingen bei.

Nasse Tanzfläche

Ruben Döring von der Tanzschule Carsten Weber hat viel zu tun. Auf dem Justinusplatz, direkt vor der Justinuskirche, ist ein großes Zelt aufgebaut, unter dem getanzt wird. Doch das ist gar nicht so leicht, denn das Wasser hat sich längst auf die Tanzfläche vorgearbeitet. Auch wenn die Tänzer selbst nicht nass werden, so ist es der Boden, auf dem sie sich bewegen, umso mehr. Döring versucht mit einem Schieber alles zu beseitigen, damit niemand ausrutscht.

Zusammen mit dem Verein zur Pflege der Tanzkultur organisiert die Tanzschule Carsten Weber dort ein „Tanzen für Jedermann“, ein Angebot, das viele gerne wahrnehmen. Und dass Tanzen Spaß macht, ist den Beteiligten anzusehen – trotz der widrigen Wetterbedingungen. Doch nicht alles funktioniert wie gedacht: Für den Kunstradsportler Daniel Andres von Radsportverein (RV) Germania Tempo Höchst ist die nasse Fläche unter dem Zelt eine richtige Herausforderung. Er muss seine Vorführung aus Sicherheitsgründen beenden.

Während oben getanzt wird, macht Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), der als Festpräsident das Höchster Schlossfest bereits eröffnet hat, zusammen mit Claus Cromm und Christoph Brum einen Rundgang über die Festmeile. Cromm ist Vorsitzender des Vereinsrings Höchst, Brum dessen Stellvertreter. Begleitet werden sie auch von Dr. Joachim Kreysing, Geschäftsführer des Industrieparkbetreibers Infraserv Höchst. Beim Rundgang mit dem OB vertritt er Schirmherr Jürgen Vormann, den Vorsitzenden der Infraserv-Geschäftsführung. Cromm und Brum erklären auch das Sicherheitskonzept, das bei diesem Schlossfest erstmals zum Tragen kommt. Neben Taschenkontrollen am Eingang zur Festmeile in der Altstadt, ist das Mainufer durch Beton-Sperren und Lkws gesichert. „Die Zufahrt für Rettungswagen und Feuerwehr ist trotzdem gewährleistet“, betont Claus Cromm.

Es regnet weiter, der Schlossplatz füllt sich nur langsam. Im Schlossgraben wartet auf die Besucher ein Ritterlager, das seit 2008 von Matthias Galvagnini organisiert wird. Es gibt 16 Stände und zwei Lagergruppen. Eine hiervon ist die Gruppe „Landsknechte zu Schadeck“, die sich zeitlich Ende des 15. Jahrhunderts bis in die Anfänge des 16. Jahrhunderts bewegen. Im Lager wird ein Eintopf auf offenem Feuer gekocht.

Der Kunstmarkt, der zum zehnten Mal organisiert wird, ist mittlerweile wie leer gefegt. Die Künstler hoffen darauf, dass der zweite Tag besseres Wetter bringt. 20 Stunden später mag dies zwar immer noch nicht glänzen, doch der Regen hat sich verzogen. Bis auf wenige Tropfen, die vom Himmel fallen, verspricht der Tag vom Wetter her ganz gut zu werden. Das zeigt sich auch am Publikum, das über Schloss- und Justinusplatz flaniert.

Dringende Einnahmen

„Wir können unser Ziel zwar nicht mehr erreichen, hoffen aber, dass noch soviel Paella wie möglich verkauft wird“, sagt Mercedes Rodriguez vom Vorstand der Vereins „Peña Flamenca Los Cabales“ aus Höchst. Mit den Einnahmen aus dem Altstadtfest finanziert der Verein die Miete für das Vereinsheim und die Versicherungen.

Auch auf dem Kunstmarkt, für den am Mainufer insgesamt 37 Zelte aufgestellt wurden, ist am zweiten Tag viel los. Künstler Roland Schweitzer macht zum zweiten Mal mit und stellt dort seine Aquarelle und Landschaften aus. „Im vergangenen Jahr war ich sehr zufrieden und hoffe, dass es auch dieses Mal noch gut läuft.“

