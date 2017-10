Neubau Goetheturm

Welchen Turm hätten Sie gern?

Am Tag nach der verheerenden Zerstörung des Wahrzeichens in Sachsenhausen wünschen sich viele Frankfurter den Goetheturm in der vorherigen Bauweise zurück. Bald 90 Prozent der Besucher auf FNP.de sprechen sich dafür aus.