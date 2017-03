Der Umweltschützer Dietrich Weder spricht sich gegen eine zu dichten Bebauung aus: Urban im Grünen leben

Stadtplaner suchen derzeit fieberhaft nach Flächen für neue Wohngebiet in Frankfurt. Dabei haben sie auch heute unbebaute Felder und Wiesen im Auge. Dietrich Jörn Weder, Sprecher der Ortsgruppe Frankfurt-Nord des Umweltverbandes BUND, warnt im Interview mit FNP-Redakteur Günter Murr vor einem ungebremsten Wachstum. Er meint: Grün in der Stadt ist wichtig für die Gesundheit der Bewohner.

Finden Sie, dass Frankfurt eine grüne Stadt ist?

DIETRICH WEDER: Ja und nein. In der Innenstadt natürlich nicht. Die dortige Aufenthaltsqualität wird im aktuellen Statusbericht des Stadtplanungsamts zur Stadtentwicklung als mangelhaft bezeichnet. In den nördlichen Stadtteilen gibt es natürlich noch Grün, aber das liegt am Rand der Siedlungen. Wenn diese Flächen auch noch in Anspruch genommen werden für Bebauung, wird das Restgrün aus den engen Frankfurter Gemarkungsgrenzen verdrängt.

Warum sind diese Grünflächen so wichtig?

WEDER: Planungsdezernent Mike Josef, ein kluger Kopf, hat selbst gesagt: Die Menschen wollen urban im Grünen leben. Das ist eine Einsicht, an der es bisher gefehlt hat. Wenn man das Grün nicht in der Stadt hat, dann hat man es überhaupt nicht. Man muss es sehen und fußläufig erreichen können. Es dient der Gesundheit und der Lebensfreude der Menschen. Wo das Grün fehlt, leiden die Menschen physisch und psychisch. Und es leidet auch der soziale Zusammenhang. Diese Erkenntnis hat in der Stadtplanung lange keine Rolle gespielt. Man dachte, es reicht, Bäume zu pflanzen. Aber so ist es nicht. In Zeiten des Klimawandels braucht man nicht nur schattenspendende Bäume, sondern auch Klimaschneisen, durch die der Wind hindurchfegen kann.

Reicht es nicht aus, große Parks zu haben?

WEDER: Im schon erwähnten Statusbericht heißt es, die großen Parks seien übernutzt und verschmutzt. Es gibt jetzt schon zu wenige Parks.

Auf dem Riedberg hat man ja versucht, Bebauung und Grünflächen gleichermaßen zu berücksichtigen.

WEDER: Der Riedberg ist ein Stadtteil, in dem es sich leben lässt, aber ohne Gesicht. Es ist weithin ein Gewürfel von Baukörpern, die zum Teil so dicht nebeneinander stehen, dass es unbekömmlich ist für Mensch und Natur. Der wunderbare Boden, den es dort gibt, wurde vergeudet. Man hätte sich in einer so reichen Stadt wie Frankfurt auch etwas anderes vorstellen können.

Zum Beispiel?

WEDER: Ich denke zum Beispiel an die wunderbare Architektur am Berliner Tiergarten. Das sind zwar Hochhäuser, aber es ist auch viel Grün dazwischen. Städtebaulich und ästhetisch hat das Vorbildcharakter. Wenn man in Frankfurt einen neuen Stadtteil errichten wollte, dann müsste man erst einmal überlegen, was nach 50 oder 80 Jahren noch ansehnlich ist. Schönheit spielt aber in der Planung leider gar keine Rolle mehr.

Wie könnte man die Bedürfnisse nach Wohnraum und nach Natur unter einen Hut bekommen?

WEDER: Das kostet natürlich Raum, aber daran mangelt es hier in der Region ja nicht. Wir schauen immer nur auf die viel zu engen Frankfurter Gemarkungsgrenzen. Die Menschen wollen es aber nicht eng. Sie wollen es städtisch und gleichzeitig grün haben. Natürlich ist es schwer, das zusammenzubringen. Vielleicht muss man mehr in die Höhe gehen, aber das wird nicht reichen. Frankfurt ist seit 2001 um rund 100 000 Einwohner gewachsen. Wenn man die noch einmal unterbringen will, dann wird es unbekömmlich für Mensch und Natur. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft hat das erkannt und baut auch in Offenbach und Friedberg.

Wenn die Leute in der Region wohnen, müssen sie an ihren Arbeitsplatz pendeln und erzeugen Verkehr. Das ist doch unter Umweltgesichtspunkten auch nicht wünschenswert, oder?

WEDER: Wenn man ordentliche Verkehrsverbindungen hätte, vor allem auf der S-Bahn, dann würde man solche Argumente gar nicht hören. Seit 40 Jahren denkt man zum Beispiel daran, die Strecke nach Friedberg viergleisig auszubauen. Hätte man es rechtzeitig getan, würden sich wunderbare Räume öffnen, in denen die Leute im Grünen wohnen könnten und trotzdem die Umwelt nicht belasten würden. Jetzt ist man in der Misere.

Fläche wird überall verbraucht, wo gebaut wird. In ländlichen Regionen ist der Verbrauch tendenziell sogar größer, weil der Schwerpunkt nicht beim Geschosswohnungsbau liegt, sondern bei Einfamilienhäusern.

WEDER: Der Maisacker ist nicht schützenswerter als der Park in der Stadt. Und Einfamilienhäuser werden auch in der Region kaum noch gebaut. Wenn die Regionalplanung mehr Durchsetzungskraft hätte, wäre es leichter, die Wohnungen dort zu platzieren, wo sie hingehören. Leider haben viele Städte und Gemeinden kein Interesse an einer großräumigen Zusammenarbeit, wie man sie aus dem Ruhrgebiet kennt. Es war ein Fehler der hessischen Landespolitik, keine Eingemeindungen mehr zugelassen zu haben. Sonst würden Bad Vilbel oder Eschborn heute längst zu Frankfurt gehören.

Wo könnte denn in Frankfurt noch gebaut werden?

WEDER: Wenn Sie den Stadtwald und die vom Fluglärm betroffenen Gebiete abziehen, bleibt in Frankfurt sehr wenig Fläche übrig. Hinzu kommt, dass zu Störfallbetrieben ein bestimmter Mindestabstand eingehalten werden muss.

Deshalb ist ja die Diskussion über die Bebauung des Pfingstberges entstanden. Dort gibt es auf den ersten Blick kein Ausschlusskriterium.

WEDER: Diese Fläche ist zu wertvoll, um sie wenig bedacht mit irgendwelchen Gebäuden zuzukleistern. Andererseits können die landwirtschaftlichen Flächen dort auch nicht so naturarm bleiben, wie sie es heute sind. Wir drängen auf eine ökologische Anreicherung, damit sich dort auch ein Vogel niederlassen kann. Der Pfingstberg sollte ein Gebiet bleiben, über das die frische Luft aus dem Taunus in die Stadt strömen kann und in dem sich die Leute gerne ergehen.

Braucht Frankfurt keinen bezahlbaren Wohnraum?

WEDER: In einer der reichsten Städte der Republik will man unbedingt Wohnungen zu einem niedrigen Preis haben. Das werden dann oft Wohnschubladen für Menschen, Gebäude, die man nach wenigen Jahrzehnten nur noch als Bausünden betrachten kann.

Besteht nicht die Gefahr, dass sich nur noch gut Betuchte eine Wohnung in Frankfurt leisten können?

WEDER: Planungsdezernent Mike Josef setzt ja durch, dass 30 Prozent der Neubauten für Bedürftige vorgehalten werden. Aber es kommen nicht nur Arme. Wir sollten nicht den Eindruck erwecken, in Frankfurt werde nicht ordentlich Geld verdient. Wer das Privileg hat, mitten in der Stadt zu wohnen, sollte auch einen gewissen Preis dafür bezahlen. Zuziehende können sich nicht auf ein Menschenrecht berufen, wenn sie in Frankfurt wohnen wollen. Man kann auch in Friedberg leben, das ist kein Mangel.

Wie beurteilen Sie die Nachverdichtung bestehender Wohngebiete?

WEDER: Ich finde es grauslich, zwischen die Mietshauszeilen noch weitere Gebäude zu setzen. Da können sich dann die Leute von Haus zu Haus die Hand geben. Das ist eine Beeinträchtigung der Lebens- und Umweltqualität und dient nur den Grundstückseigentümern und Investoren. Wenn man allerdings naturarme Brachen bebaut, etwa an der Sandelmühle in Heddernheim, ist das gut. An solche Flächen sollte man zügiger herangehen. Es ist schon auffallend, wie langsam geplant wird. Ich rate insbesondere zur Aufstockung von Gebäuden, einschließlich des Einbaus von Aufzügen, das hat man in Berlin in großem Stil und mit viel Erfolg gemacht.

Durch Baugebiete werden auch Kleingärten bedroht. Welche Rolle spielen die für die Natur in der Stadt?

WEDER: Für die einzelnen Menschen spielen sie eine riesengroße Rolle, es ist das für sie oft ihr zweites Zuhause. Nur wenn man den Leuten etwas anderes anbieten kann, dann kann man diesen Schritt gehen. Voraussetzung ist allerdings ein großes und beispielhaftes städtebauliches Vorhaben, mit dem etwas Schönes entsteht und nicht nur bezahlbare Quadratmeter, die ebenso gut hier wie dort stehen können.

Soll Frankfurt weiter auf Wachstum setzen?

WEDER: Man sollte nicht sagen: Jetzt ist Schluss. Aber man sollte das Wachstum dämpfen und mehr in die Region blicken. Und man sollte sich immer überlegen, ob das, was neu entsteht, das Opfer von Freiflächen wert ist.

Journalist und engagierter Umweltschützer Dietrich Jörn Weder wurde 1936 in Königsberg geboren. In Frankfurt studierte er Volkswirtschaft und Soziologie. Nach ersten beruflichen Stationen bei Nachrichtenagenturen war er jahrzehntelang Redakteur clearing